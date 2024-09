“Esperemos que se mejore”, dijo Lacalle Pou sobre la salud de Mujica, y contó que hablaron

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este jueves a la salud del expresidente José Mujica, quien permanecerá internado en la mutualista Casmu debido al agravamiento de sus problemas renales, de acuerdo con lo que anunció su doctora personal este jueves.

“Esperemos que esté mejor y que se mejore”, dijo el mandatario en rueda de prensa desde la localidad de Constitución en Salto.

“Con el expresidente Mujica hablé hace cinco días, la última vez que estuvo mal. En realidad, llamé al que anda siempre con él y me dijo: 'Lo tengo acá al lado'. Le dije: 'No lo molestes'”, señaló.

Sin embargo, detalló que, de todas maneras, el líder del MPP quiso hablar con el mandatario. “Conversé un minuto con él. Tiene sus años, tiene sus nanas”, amplió Lacalle Pou.

Además, el jefe de Estado fue consultado sobre el cargamento de droga que pasó por el puerto de Montevideo escondidos en un contenedor que transportaba harina de soja. El contenedor fue escaneado, pero no se detectó que llevaba 3.600 kilos de cocaína, cargamento que recién fue descubierto en Portugal el pasado el pasado viernes 30 de agosto.

“Cuando se tuvo que revisar un contenedor y no se revisó, obviamente, hay un sumario por parte del Ministerio de Economía y de Aduana”, planteó. “Estoy en contacto diario con la ministra por este tema y también está ingresado en Fiscalía”, sostuvo.

“Vamos a ver si hay consecuencias y qué rango de funcionarios son”, acotó.

Con respecto a la situación de la seguridad, enfatizó que entiende que es “una preocupación de la sociedad”. “He dicho más de una vez que no estamos conformes porque mientras que existan actos violentos y la muerte como forma de resolver conflictos, no vamos a estar satisfechos”, expresó.

“También, y hay que decirlo, el gobierno pasado había dicho que iba a bajar más del 30% las rapiñas y no solo bajaron, sino que subieron. Este es el primer gobierno en muchos años que no solo no suben algunos delitos, sino que bajan”, rescató.

“Vuelvo al principio: '¿Estamos conformes?' No, no estamos conformes, pero creo que estamos en el buen camino”, sentenció.

