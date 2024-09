Médica de Mujica detalló las razones por las que el expresidente permanecerá internado

Política

La médica personal de José Mujica, Raquel Pannone, brindó una conferencia de prensa para informar sobre el actual estado de salud del exmandatario, que debió volver a ser internado este jueves en el Casmu.

La profesional informó que la causa para que el exmandatario tuviera que ser trasladado a la mutualista, se debió a que estaba recibiendo muy poco aporte líquido y alimentos insuficientes.

Ante esta situación, se decidió que Mujica pasé unos días internado en la mutualista, pero aclaró Pannone, que eso “no significa que esté más grave”.

“Hay que tratar de mantenerlo por lo menos algunos días para poderlo hidratar y alimentar controlado por nosotros. Si logramos que eso suceda y su estado esté mejor, va a volver a domicilio a seguirse rehabilitando para tener un poco más de fuerza”, explicó.

Pannone dijo que la situación de Mujica no cambió radicalmente en las últimas semanas.

“Tiene una fibrosis en el esófago a consecuencia de la radioterapia realizada. No hay evidencia clínica [del cáncer] en este momento y estaría en una etapa de remisión por el tratamiento. En definitiva, esto depende de la evolución y de un tiempo que tiene que transcurrir, pero que aún no transcurrió. No se puede afirmar que haya curación definitiva aún, aunque no hay evidencias clínicas presentes del cáncer”, aclaró Pannone.

La médica tratante también informó que el escaso aporte de líquido que está teniendo Mujica, le agrava su patología previa de insuficiencia renal.

“Esta patología empeora y eso hace que él también se sienta peor, más débil y con menos voluntad. Le explicamos que tiene que tomar agua, él lo hace, pero después deja de tener voluntad de hacerlo y su patología de fondo empieza a tener más rol protagónico en su evolución. Vamos a tratar de que se mantenga acá todo lo que se pueda. Y cuando estemos seguro de que se puede mantener en domicilio, volverá a su casa”, indicó.

Al respecto, la profesional detalló que hacía dos semanas cuando Mujica había sido dado de alta se le puso suero con una vía venosa periférica, pero su edad complica mantener ese tratamiento en su casa.

“Es un paciente añoso, tiene 90 años. Por lo que mantener una vía periférica en domicilio es muy complicado. Esa vía se mantuvo durante dos días y medio, pero finalmente se perdió. Por eso vuelve a ingresar. No tiene un buen caudal venoso por la edad fundamentalmente, por lo que mantenerlo con suero en su casa ha sido bastante trabajoso”, explicó Pannone.



El expresidente ha perdido peso y masa muscular, situación común a los pacientes que tienen que hacer reposo de forma prolongada.

En el caso de Mujica, por su edad, “es más fácil perderla y difícil de recuperarla”.

“Sus músculos han disminuido y eso le disminuye la fuerza. Él a pesar de su edad hacía mucho trabajo en la chacra, mucha tarea manual que lo mantenía en un buen estado físico, pero eso ahora se ha deteriorado”, finalizó Pannone, que prefirió no dar un tiempo específico de internación, ya que dependerá de su evolución y recuperación.





