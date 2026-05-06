“Especial cuidado”: IM emitió recomendaciones ante llegada del ciclón al país

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La Intendencia de Montevideo (IM) publicó una serie de recomendaciones a la población en caso de tormentas fuertes, luego de que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitiera un aviso por dicho fenómeno, además de un ciclón extratropical.

Debido a los pronósticos del organismo, la comuna recomendó a la población evitar circular o “tener especial cuidado” en la zona costera de la capital del país, debido a “la intensidad del oleaje por los fuertes vientos y subida anormal en el nivel del agua que podría suceder”.

Así, la IM dividió las recomendaciones en dos: algunas “generales” y otras específicas para el tránsito en días de lluvia.

A nivel general, pues, el ejecutivo departamental instó a “tomar precauciones especiales con las personas más vulnerables” y proteger a las mascotas, además de que se retiren del entorno “objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles”. También se exhortó a evitar la circulación “innecesaria” de vehículos y personas, cerrar y asegurar puertas y ventanas (y evitar permanecer cerca de ellas), o no arrojar basura a la corriente de agua, entre otras acciones.

Ante un posible riesgo de inundación de la vivienda, la IM sugirió colocar “en alguna parte alta de la casa” los objetos de valor, documentación, artefactos eléctricos, productos tóxicos (para evitar posibles contaminaciones), etc., y apagar la llave general de electricidad del hogar.

En caso de que la vivienda esté inundada, llamar a Emergencias 911, aseguró la intendencia. Si es necesaria la evacuación, comunicarse al 2487 6877, número del Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed).

“Es recomendable seguir las instrucciones de las autoridades, tanto si recomiendan evacuar como cuando autorizan regresar a la vivienda”, indicó la IM.

Recomendaciones para el tránsito

• Circular con las luces cortas de tu vehículo.

• Transitar con precaución.

• Indicar siempre la maniobra que vas a efectuar mediante el uso de señaleros y luces de estacionamiento.

• Conservar una distancia moderada con el vehículo que va adelante.

• Frenar con precaución.

• Si se observa agua concentrada sobre la calzada, circular despacio.

• Procurar transitar por rutas principales en horas diurnas.

• No intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados, aunque se conozca el lugar.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) también había emitido recomendaciones similares a estas el pasado martes 5 de mayo.