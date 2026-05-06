Inumet actualizó aviso por tormentas severas y ciclón extratropical: las zonas afectadas

Después de haber alertado por tormentas puntualmente severas y la formación de un ciclón extratropical en el territorio nacional, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dio detalles sobre cuál es la situación climática actual.

En un comunicado actualizado este 6 de mayo, el organismo sostuvo que la inestabilidad al sur del río Negro continúa con tormentas fuertes y precipitaciones abundantes.

Así, Inumet dijo que sobre la noche de este miércoles un frente frío ingresará al país, por lo que prevé que se generarán tormentas fuertes —algunas severas— y lluvias copiosas en todo el territorio.

El organismo pronosticó acumulados de lluvia significativos (entre 60 y 100 milímetros en 12 horas), sobre todo en el centro-sur, este y noreste.

Durante las tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes (puntualmente copiosas), rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo.

Del 8 al 10 de mayo:

Tras el pasaje del frente frío, Inumet espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico. Este evento afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, así como un aumento significativo del oleaje.

Inumet también prevé un descenso marcado de temperatura, lo que causará bajas sensaciones térmicas. El organismo volverá a actualizar el aviso especial este jueves 7 de mayo.