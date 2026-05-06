Inumet actualizó aviso por tormentas severas y ciclón extratropical: las zonas afectadas
El organismo alertó por rachas de vientos de hasta 80 km/h, lluvias abundantes, intensa actividad eléctrica y granizo.
Generando audio…
06.05.2026 14:36
Después de haber alertado por tormentas puntualmente severas y la formación de un ciclón extratropical en el territorio nacional, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dio detalles sobre cuál es la situación climática actual.
En un comunicado actualizado este 6 de mayo, el organismo sostuvo que la inestabilidad al sur del río Negro continúa con tormentas fuertes y precipitaciones abundantes.
Así, Inumet dijo que sobre la noche de este miércoles un frente frío ingresará al país, por lo que prevé que se generarán tormentas fuertes —algunas severas— y lluvias copiosas en todo el territorio.
El organismo pronosticó acumulados de lluvia significativos (entre 60 y 100 milímetros en 12 horas), sobre todo en el centro-sur, este y noreste.
Durante las tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes (puntualmente copiosas), rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo.
Del 8 al 10 de mayo:
Tras el pasaje del frente frío, Inumet espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico. Este evento afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, así como un aumento significativo del oleaje.
Inumet también prevé un descenso marcado de temperatura, lo que causará bajas sensaciones térmicas. El organismo volverá a actualizar el aviso especial este jueves 7 de mayo.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]