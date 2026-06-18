“Eso es delito”: Romina Celeste afrontará nueva denuncia por acusar en redes a una abogada

Montevideo Portal

La abogada Elizabeth Frogge, quien hasta hace algunos días estaba al frente del patrocinio de la exmilitante blanca Romina Celeste Papasso, dijo a Montevideo Portal que, junto a su esposo, hará una denuncia en su contra.

Papasso, a través de sus redes sociales, anunció que había terminado el vínculo con la defensora luego de que la acusara de querer quedarse con su marido. A su vez, la exblanca acusó a Frogge de hacer prensa con su caso y de no cumplir con su trabajo como abogada.

La penalista, por su lado, aseguró que las acusaciones de Papasso en las redes son falsas y difamatorias, por lo que hará la correspondiente denuncia ante las autoridades para que se investigue el caso.

Frogge dijo que, en todo momento, junto a su esposo, intentaron ayudar a Papasso y que, incluso, por muchas de las causas que afrontó la exnacionalista no se le cobró.

“Siempre hace esos videos demenciales en su perjuicio, en contra de Nacho Álvarez y de otros. Siempre le dijimos que eso es delito. Hoy me toca a mí ser la víctima, luego de ayudarla tanto. Está mal”, añadió la abogada.

Por último, Frogge dijo que con su esposo ha construido “una familia hermosa” y que está alejada de este tipo de problemas.

Al mismo tiempo, compartió un audio del padre de Papasso, Damián, quien aseguró que la situación le “hace muy mal”. “Le tengo gran aprecio a ustedes porque sé cómo ha sido, nadie me lo contó. No sé ni qué decirle, porque la tengo que agarrar del cogote. Estoy tan cansado de todo esto”, indicó.

Por último, consideró que a su hija se le fue la moto, el triciclo y todo. Frogge añadió que “es común” que Papasso “traicione a sus vínculos más cercanos, por lo que ha quedado sola”.