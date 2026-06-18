“Me acusó de querer quedarme con su marido”: Romina Celeste rompió con su abogada

En noviembre de 2025, Romina Celeste Papasso, quien inició la causa contra el exsenador Gustavo Penadés, recuperó la libertad después de más de un año de prisión. La exmilitante nacionalista cumplió condena por su rol en la falsa denuncia de agresión presentada contra Yamandú Orsi en marzo de 2024, cuando este era precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio.

Radicada en Buenos Aires, Papasso ha utilizado últimamente sus redes sociales para compartir sus vivencias en la capital argentina. En X, por ejemplo, suele hacer publicaciones sobre el reality show Gran Hermano, aunque también opina sobre política uruguaya y regional.

Este jueves, Papasso utilizó esa red social para hacer un anuncio que ella misma calificó como “importante.

“Quiero informar que he finalizado definitivamente toda relación profesional con la abogada con la que venía trabajando en Uruguay. Hace tiempo que la relación no funcionaba bien: con el tiempo me di cuenta de que ella solo quería obtener visibilidad y beneficios a través de mi caso, buscando ‘prensa’ más que cumplir con su trabajo”, escribió.

Según explicó, la situación llegó hoy a un punto de quiebre, cuando, según Papasso, le hizo “una observación sobre su situación personal” y la profesional habría reaccionado “de forma agresiva”.

“Me acusó falsamente de querer quedarme con su marido y, lo más grave, atacó directamente mi identidad de género, diciendo que su marido ‘nunca me daría bola porque no le gustan los hombres’, usando mi identidad para agredirme y humillarme.”, escribió.

“Una profesional que se dedica a defender derechos no puede recurrir a acusaciones infundadas, ataques personales ni discriminación ante un desacuerdo. Esa actitud demuestra falta total de ética, respeto y objetividad”, sostuvo la mujer, quien dijo contar con “todas las conversaciones y mensajes guardados como respaldo fehaciente de lo ocurrido, ante cualquier reclamo que ella pudiera formular”.

Hasta mayo de 2024, la defensa de Papasso fue llevada adelante por el Consultorio Jurídico de Udelar. Luego esta institución dejó de patrocinarla, y su defensa pasó a manos de la abogada Elizabeth Frogge.