“Arreglen la gotera antes”: meteorólogo anuncia grave fenómeno con “80% de probabilidad”

Formado en la Armada Nacional, el meteorólogo Guillermo Ramis es también capitán de navío, actividad, esta última, de la que se encuentra retirado.

Esta mañana, el profesional contó en Informativo Sarandí que su doble profesión lo llevó a registrar una original estadística, hecho que viene a cuento de los fenómenos que podrían sobrevenir durante el próximo fin de semana.

“El 15 de noviembre es el Día de la Armada Nacional, y en el 80% de los casos que tengo registrados, es un día sofocante”, contó, y adelantó que este año, en esa fecha (el sábado), podría haber “31 graditos”.

Sin embargo, Ese calor pasará factura con una severa desmejora posterior. Según Ramis, en la madrugada del domingo “pasa un frente frío que puede venir con una línea de inestabilidad. No digo que siempre ocurra, pero la probabilidad es del 80%”, consideró.

Esa inestabilidad comenzaría en la madrugada “en Colonia y Soriano” y luego se desplazaría al noroeste, hasta alcanzar Rivera y Artigas. De acuerdo con el experto, durante el desarrollo de dicho fenómeno se producirían “tormentas severas” y fuertes vientos “con ráfagas de hasta 80 km/h”.

En cuanto a Montevideo, “agarraría de refilón”, aproximadamente a las 04:00 horas del domingo.

“Tengan mucho cuidado, porque va a ser a las cuatro de la mañana, cuando todo el mundo está descansando y se les ocurre arreglar la gotera a última hora", cuando ya está lloviendo. “Mejor arreglen la gotera hoy”, pidió.