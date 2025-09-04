“Esa mentira la vamos a rebatir”: uruguayo-israelí contra “fraude” de hambruna en Gaza

Internacionales

Roni Kaplan, uruguayo radicado en Israel, es reservista del ejército de ese país y también oficia como vocero de las fuerzas armadas para países de habla hispana.

Este jueves, Kaplan publicó en redes sociales un video grabado en el límite entre Israel y Gaza y desde dentro de la Franja, con el objetivo de “demostrar la flagrante mentira, el fraude que parte de la prensa internacional y parte de la academia están profiriendo” sobre el país liderado por Benjamín Netanyahu.

“Esa mentira dice lo siguiente: ‘El Estado de Israel tiene una política oficial de generar una hambruna dentro de la Franja de Gaza’. Esa mentira la vamos a rebatir”, indica en el clip el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes.

Así, Kaplan se dispuso a mostrar la “cantidad” de ayuda humanitaria a la que Israel ha permitido su pasaje para que llegue a la población civil en Gaza. Según señaló, esta ayuda humanitaria “no está siendo repartida”.

“¡No dejes que te mientan! No permitas que siga habiendo víctimas de la desinformación”, publica el vocero en su cuenta de X.

En un segundo video publicado una hora después, Kaplan asegura que “no hay límite en la cantidad de comida que Israel permite su paso para la población en Gaza”. En este clip menciona que Israel “ha permitido el ingreso de más de 103.000 camiones” de ayuda humanitaria a Gaza desde el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.

Cada camión “lleva entre 20 y 25 toneladas” a Gaza “y no hay, que yo sepa, en la historia de las guerras, un país que haya permitido el pasaje de más de 2 millones de toneladas de ayuda”, manifestó. De acuerdo con el portavoz, “80% de esa ayuda es comida” para la población “del lado enemigo”.

Acto seguido, enfocó la cámara para mostrar “la cantidad de paletas” de ayuda que aún está en Israel esperando a ser enviada a Gaza. “Si hubiese realmente una política de hambruna por parte de Israel, básicamente no hubiese permitido el pasaje de toda esta ayuda humanitaria que está muy por encima de la cantidad que obliga el derecho internacional humanitario”, asevera el portavoz de las Fuerzas de Defensa.

“Lamentablemente las organizaciones internacionales en la Franja de Gaza no están logrando distribuir toda esta ayuda que está aquí, del lado gazatí”, acusó finalmente.

Algunos días atrás, el Estado de Israel había rechazado, en términos categóricos, las conclusiones del informe más reciente de la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria, que advierte sobre una supuesta hambruna en curso en la ciudad de Gaza.

