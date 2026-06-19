“¿Esa es la mínima? No, la de todo el día”: el “congelante” aviso de Nubel Cisneros en TV

El meteorólogo Nubel Cisneros realizó en las últimas horas una proyección de temperaturas para la próxima semana, y su anuncio no resultó muy grato para quienes sufren el frío.

En su columna en el noticiero Subrayado Tarde, el profesional explicó que no se esperan fenómenos notables en las próximas horas, más allá de los chaparrones de esta mañana que en el sur finalizarán a lo largo de la mañana, y en el norte y noreste en el correr de la tarde.

Sin embargo, Cisneros anunció un panorama difícil para la semana que viene. “Si lo que quiere es frío de verdad, será a partir del martes”, expresó.

“A partir del martes, frío polar, con muy bajas sensaciones térmicas, en el entorno de los dos grados y el bajo cero”, dijo. Ante semejante anuncio, el periodista Danilo Tegaldo, presentador del programa, repreguntó con incredulidad: “¿Esa es la mínima?”, interrogante que Cisneros despejó de inmediato: “No, esas son las sensaciones térmicas para todo el día”.

A partir del martes de la próxima semana frío polar con muy bajas sensaciones térmicas durante todo el día. "En el entorno de los 2° y por debajo de 0°, se viene muy complicado el frío, mucho viento, además", adelantó el meteorólogo Nubel Cisneros. pic.twitter.com/2gU5EjWVqw — Subrayado (@Subrayado) June 18, 2026

El experto explicó que esas bajas sensaciones térmicas se deben, en parte, a los vientos del sur, y que el frío polar se extenderá “al menos hasta el viernes de la semana que viene”.

Como broche de oro, Cisneros señaló que “no se descartan precipitaciones en forma de aguanieve”, proyección que se afinará con el paso de las horas.



El anuncio de Cisneros apunta a una situación similar a la anunciada ayer por el observatorio brasileño MetSul, que adelantó temperaturas bajo cero en varios puntos del país, especialmente el miércoles.