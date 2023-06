“Es una vergüenza”, dijo Alejandro Sánchez sobre postura de mantener tarifas de OSE

Política

El senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, consideró como “una vergüenza” que el gobierno no haya anunciado todavía una rebaja de las tarifas de OSE, cuando el servicio recibido por la población ha sufrido una “desmejora absoluta”. Además afirmó que el presidente del ente, Raúl Montero, deberían renunciar a su cargo.

“Una cosa que queda pendiente, que yo creo a esta altura es una vergüenza, es que hoy estamos recibiendo un agua que no es potable, y seguimos pagando el mismo servicio. El gobierno debería haber anunciado este lunes una rebaja de la tarifa de OSE. No puede ser que nos estén dando agua que tiene una desmejora absoluta, y que además ayer anunciaron que va a ser peor en el futuro, y que nos sigan cobrando la misma tarifa de OSE”, dijo Sánchez en declaraciones a Canal 5 Noticias (Canal 5).

“Yo creo que, cuando la gente está además gastando dinero para comprar agua embotellada, que recién se tomen estas medidas, habla de un gobierno que reacciona tarde frente a una crisis, y que no ha asumido el compromiso de garantizar el agua potable”, añadió.

El senador dijo que la declaración de emergencia por la situación del agua “va en el sentido correcto”, aunque llega “muy tarde”. También planteó que la oposición lo había solicitado en mayo en el Parlamento.

Sobre la salida de las autoridades de OSE, Sánchez dijo “que no hicieron absolutamente nada y fueron negligentes”. “Vieron cómo perdían funcionarios y no reclamaron contratar nuevas cuadrillas. Vieron cómo perdían las reservas de agua potable y no tomaban decisiones, que no le comunicaron a la gente”, afirmó el senador. También planteó la convocatoria de un comité de crisis para elaborar un plan de contingencia.

