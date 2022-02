“Es una burla a la ciudadanía”, dijo Bianchi sobre sentencia de la Justicia en caso Abdala

Política

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi volvió a criticar una resolución de la Justicia, luego de que se conociera que el presidente de la central sindical PIT-CNT, Marcelo Abdala, actualmente de licencia, fue condenado a hacer 15 días de trabajo comunitario tras chocar alcoholizado.

Este domingo, según informó el diario El País, se conoció que dichos trabajos se realizarán en el Museo de la Memoria, ubicado en Avenida de las Instrucciones, dedicado a la recuperación de la memoria sobre el terrorismo de Estado y la lucha contra la dictadura en nuestro país.

En este sentido, para “el gusto” de la legisladora, la Justicia “no está actuando con ecuanimidad” y, sobre todo, no está actuando con “respeto a la gente”. Además, entendió como una “burla a la gente” que se haya designado dicho centro para los trabajos comunitarios.

“Primero, es una burla que se le haya permitido salir del país, pero dejemos eso, que está dentro de las potestades. Pero que una persona, que no trabaja, que se dedica a la militancia sindical remunerada, borracho mintió porque dijo que había tomado la noche anterior después todos pudimos ver la audiencia judicial”, comenzó diciendo la legisladora en declaraciones a Radio Monte Carlo.

“Tuvo un comportamiento que no es el adecuado. Problemas personales reconozco que eso hay que respetarlo, todos tenemos problemas personales, algunos más grandes, otros menos graves, pero la verdad que eso justifique ir a almorzar, tomar whisky a troche y moche… pero ta, dejemos. La central sindical no lo castigó, no lo sancionó, lo justificó, pero eso va por cuenta de la persona, qué ética y qué moral tenga, y no la central que preside”, agregó.

Volviendo a la crítica, Bianchi dijo que el trabajo comunitario “es otra cosa” y es, a su entender, “redimir una pena”. “Es pagar con trabajo comunitario, si no quiere a la cárcel. Ahora, ¿en el Museo de la Memoria? Reitero, para mi es una burla a la ciudadanía, hay algunos juicios que están tirando demasiado de la piola”, criticó.

“Suena a burla, suena a como que ya está, vaya al Museo de la Memoria, no sé qué habrá que hacer en el Museo de la Memoria, pero creo que hay cosas mucho más importantes”, concluyó la senadora nacionalista.