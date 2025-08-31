“Es un buen policía”, pero “estuvo bien cesado”: Charles Carrera por exjefe de Río Negro

Política

El exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior y exsenador frenteamplista Charles Carrera se pronunció este sábado sobre el cese del hoy exjefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, este miércoles debido a su participación en un acto político del Frente Amplio y por haber apuntado contra el Partido Nacional en una radio local.

“Mi opinión es que el cese estuvo bien dado, se lo tendría que haber llamado la atención desde el primer momento. Cuando nos propusimos hacer este bloque nos propusimos decir las cosas tal cual son, decir la verdad de las cosas”, manifestó Carrera entrevistado en el programa La Mañana del Nuevo Ritmo de Radio Rivera.

De acuerdo con Carrera, “un jefe de Policía, no importa si es en actividad o retirado, cuando asume la función y es nombrado jefe de Policía, le competen todas las inhibiciones que tienen los funcionarios policiales”, indicó y enfatizó: “No puede hacer política”.

El dirigente, que se bajó de la candidatura al Senado por el MPP a pocos días de la elección nacional de 2024 por una investigación en su contra, planteó que Solé “no puede ir a un club partidario como si fuera un militante político”. “Si va a un club partidario o a la casa departamental del Frente Amplio, al comité del Partido Colorado, o a la casa del Partido Nacional, lo tiene que anunciar antes al ministro y decirle: ‘Voy porque fui invitado para hacer un informe de la situación de la seguridad del departamento de Rivera’”, ejemplificó.

La clave, según el exjerarca, está en que “el jefe de Policía es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza para defender a toda la sociedad” y que, por lo tanto, “desde el primer momento se lo tendría que haber llamado la atención”.

“Después ese mensaje que él envió al programa La Mañana de Impacto FM de Fray Bentos, Río Negro, es inadmisible, inadmisible”, opinó, en referencia a que el policía cuestionó que se tratara su caso con la misma vara ética que “midieron a los que mintieron en el Parlamento, entraron por el garaje de la Torre Ejecutiva, los que rompieron documentos en el piso 11”. También hizo alusión a “los que se robaron la mitad de Artigas” y a “los que se metieron 30 ediles en Salto Grande”.

Pese a esto, Carrera afirmó que conoce a Solé y que “es un buen policía de carrera”. “Pero, bueno, uno tiene que diferenciar cuando asume un rol de estos tan importantes como ser jefe en Policía o departamento. Uno tiene que dar seguridad y garantías a todos. Estuvo bien cesado y se le tendría que haber llamado la atención desde el primer día”, enfatizó.

Carrera sumó que Solé “tendría que haber pedido disculpas”: “Si él pidiera disculpas y se hubiera ofrecido para ir a informar a otras colectividades políticas, me parece que ahí el lío se terminaba”.

Finalmente, reflexionó que su fuerza política está “tratando de buscar la verdad”. “No nos sirve que la sociedad esté dividida como en dos barras bravas. Porque, como estamos como dos barras bravas, hay mucha violencia y no vemos el límite”.

“Para nosotros hay ciertos límites que tenemos que respetar: la vida en comunidad, defender el progreso y el porvenir de todos y después tenemos un debate de ideas”, concluyó.

