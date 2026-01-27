Locales

“Es peor”: meteorólogo se refirió al “precio” del chaparrón matutino de este martes

Esta mañana, vecinos de varias zonas de Montevideo, San José y Canelones se vieron sorprendidos por una repentina lluvia, acompañada de algunos truenos y relámpagos.

Si bien los pronósticos de Inumet contemplaban la posibilidad de tormentas aisladas, estas lluvias resultaron inesperadas para muchos, luego de una bochornosa jornada y una noche "como las de los veranos de antes".

Sin embargo, quienes supieron que el agua matutina contribuiría a un martes más fresco que el lunes pueden sentirse defraudados.

“Es peor”, sostuvo el meteorólogo Guillermo Ramis en su columna matutina en Informativo Sarandí.

“La gente tiene el concepto de que está bárbaro que llueva cuando hay temperatura alta”; sin embargo, podría resultar contraproducente. “Después, ese vapor queda en las capas bajas de la atmósfera... y sabés cómo”, comentó el experto, quien advirtió que esa humedad acumulada podría pasar factura con el transcurrir de las horas, generando un ambiente caluroso y opresivo.

“Hoy en Montevideo va a estar pesado, la humedad es del 93%”, subrayó.

En cuanto a la precipitación, destacó que “fue un ratito nomás” y que no se repetirá en el resto del día. En cuanto a mañana, “podría haber algún chaparroncito, muy poca cosa”, adelantó.

Además, informó que más allá del mormaso de hoy, en los próximos días habrá un alivio en las temperaturas.

Según Ramis, entre el miércoles y el domingo la máxima de Montevideo será de 26 grados, con un repunte a 28 el próximo lunes.