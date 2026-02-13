“Es nuestra, como la selección que dicen defender”: sindicato defendió a Antel contra AUF

Política

El Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) criticó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) luego de que el organismo impidiera a Tenfield transmitir los partidos del Torneo Apertura. Así, el gremio la exhortó a que revea esta decisión y a actuar “en defensa de los intereses de los uruguayos y uruguayas, y no de las multinacionales”.

A las 19:00 de este viernes, cuando comenzaba el partido entre Cerro Largo y Wanderers, muchos usuarios de Antel TV se aprestaron para seguir la transmisión del partido, pero se llevaron la sorpresa de que no vieron la pelota rodar. En vez del encuentro, apareció un cartel azul de VTV Plus que establecía lo siguiente: “Por decisión de la AUF, Tenfield se ve momentáneamente impedido de transmitir el fútbol uruguayo a través de Antel en su señal de VTV Plus”.

La tensión escaló luego de que la directiva encabezada por Ignacio Alonso exigiera que la transmisión vía streaming (donde Antel y Tenfield son socios) cobrara un cargo adicional para acceder al fútbol local. Por su parte, la empresa estatal y la firma de Paco Casal apostaron a emitirlo sin ese costo extra, tal como había sucedido hasta ahora en la Supercopa Uruguaya y la primera fecha del Apertura.

Esto motivó a los trabajadores de Antel a emitir un comunicado contra la AUF, en el que afirman que la asociación “no solo pretende incidir en el precio” de la transmisión a los usuarios, sino que “además —bajo el argumento de la inexistencia de contratos firmados— intenta impedir que Antel brinde el fútbol a miles de usuarios”.

“La AUF se ha transformado en un nuevo actor que, en los hechos, restringe el derecho de acceso de la población, favoreciendo intereses privados por encima del interés general”, arremetió Sutel en el texto difundido.

De esta manera, el sindicato sostiene que Antel “es de todas y de todos”. “Es pública, es estatal y es nuestra, como la selección que dicen defender”, finaliza el comunicado.

Antel también atribuyó a la AUF este hecho: “Por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV. Esta decisión fue comunicada en la tarde de este viernes 13 a la empresa Tenfield, adjudicataria de los derechos de streaming local. Lamentamos las molestias generadas a nuestros clientes, por motivos ajenos a nuestra voluntad", indica el comunicado a usuarios.



