Fútbol uruguayo

"Por decisión de la AUF", Tenfield dejó de transmitir el fútbol uruguayo por Antel TV

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Con el comienzo de la segunda fecha del torneo Apertura y aún los contratos de los derechos televisivos sin firmarse, una de las opciones para observar los partidos quedó por el camino momentáneamente.

A las 19 horas comenzó el duelo entre Cerro Largo y Wanderers en el Ubilla de Melo y muchos usuarios de ANTEL TV se aprestaron para seguir la acciones del balompié local, pero se llevaron la sorpresa de que no vieron la pelota rodar.

En vez del partido, que además tuvo un gol a los ocho segundo de iniciado, apareció un cartel azul de VTV Plus que establecía lo siguiente: Por decisión de la AUF, Tenfield se ve momentáneamente impedido de transmitir el fútbol uruguayo a través de Antel en su señal de VTV Plus”.

La situación explotó luego que Alonso y compañía exigiera que la transmisión vía streaming en la cual son socios Antel y Tenfield cobrara un extra para poder acceder al fútbol local, mientras que estos apostaron a emitirlo sin ese cargo, tal como sucedió con la Supercopa Uruguaya y la primera fecha del Apertura.

Cabe destacar que desde el gobierno hay malestar por el manejo de la Asociación con respecto a la afectación que existe con la empresa estatal, que además es sponsor de la AUF.

De esta forma la transmisión prevista por VTV Plus no pudo emitirse a pesar de tener a su equipo periodístico pronto para cumplir tareas, mientras que si se emitió normalmente por Disney+ y Directv.

