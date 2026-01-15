“Es muy bueno”: Caggiani por planteo de Orsi para crear diálogo en política exterior

Política

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani se refirió en rueda de prensa a la propuesta del presidente Yamandú Orsi para impulsar un diálogo entre los partidos políticos sobre asuntos internacionales, y también se refirió al acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

El Senado realizó este lunes su primera sesión de 2026, convocada para votar la autorización de ingreso al puerto de Montevideo de un buque chino, en el cual viajaban más de 300 tripulantes.

Al salir de la sesión, el legislador frenteamplista se refirió al planteo realizado por el presidente de la República, quien busca presentar un documento a todos los partidos políticos para su discusión con base en asuntos de política exterior.

Sobre la posibilidad de plantear un diálogo con el resto de los partidos políticos para definir el posicionamiento de Uruguay en asuntos internacionales, aseguró: “Me parece que es muy bueno, creo que hace a la necesidad de tener una visión de Estado, o por lo menos país, sobre la realidad del mundo, que está bastante compleja”.

Esta propuesta fue rechazada por Graciela Bianchi y Pedro Bordaberry. La senadora del Partido Nacional explicó que su postura se debe a que el Frente Amplio desarrolla una política exterior “errática” desde hace más de 20 años con Venezuela.

Ante esto, Caggiani respondió: “Creo que esos temas y esa forma de expresarse para con un partido, en este caso como el Frente Amplio, que es la fuerza política más importante del Uruguay, que ha gobernado 15 años y ahora le toca gobernar por cuarta vez, me parece que le saca seriedad. Creo que la política del barro y del escarceo político no sirve para eso”.

Por otro lado, Caggiani destacó que el acuerdo con la UE, el cual se negoció por más de 25 años, “termina de cerrar un capítulo muy importante”, ya que —según explicó— fue un tema trabajado por diferentes gobiernos.

El legislador mencionó que, a partir de la firma de este tratado, Uruguay tendrá “otras responsabilidades”. Entre los puntos a trabajar, mencionó que tendrán que analizar “cómo el Uruguay se prepara para tener una agenda interna, cómo se establece, cuáles son los beneficios del tratado y cómo se puede trabajar con el sector productivo para tener los mejores beneficios para el Uruguay”, detalló.

Caggiani contó que buscarán “mejores condiciones para que el sector productivo se pueda insertar internacionalmente”, por lo que agregó que se deben discutir los objetivos de Uruguay y “no llevar todo a las discusiones electoralistas con bajos niveles”.

