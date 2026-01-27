“Es falta de control”: diputado blanco por muerte de menor tras incendio en Inau

Política

Tras la muerte de la adolescente de 15 años , que sufrió graves lesiones en un incendio desatado en un hogar del Instituto Nacional del Niño y Adolescente (Inau) en Tacuarembó, el diputado del Partido Nacional (PN) Pedro Jisdonian anunció que ampliará los pedidos de informes realizados en las últimas semanas y buscará interpelar a las autoridades del organismo.

El pasado martes 20 de enero, un edificio en Tacuarembó en el que se hospedaban menores de edad del Inau se incendió . Cuando llegó personal de Bomberos , notó la presencia de abundante humo en el interior e informó que había una joven encerrada en una de las habitaciones.

La menor logró ser rescatada por los efectivos y estuvo internada en estado grave, tras resultar intoxicada con monóxido de carbono. Este martes se confirma su muerte.

Ante esto, Jisdonian cuestionó al gobierno a través de una publicación en la red social X. “ Indignación y dolor por la muerte de la adolescente ”, escribió.

“ Y a no es fatalidad, es falta de control. Alguien debe hacerse cargo de este desgobierno ”, agregó.

Según informó el diputado a Montevideo Portal, ya había realizado dos pedidos de informes a Inau y no recibió respuesta a ninguno , por lo que buscará realizar una interpelación en la Cámara de Diputados al directorio del Inau, encabezado por la presidenta, Claudia Romero .

Además, mencionó que habrá una convocatoria previa a la posible interpelación para que las autoridades del organismo se hagan presentes en la Comisión Permanente.

Fuentes de Inau aseguraron a Montevideo Portal que el pedido de informes del legislador llegó al organismo en la jornada de este lunes, por lo que aún no han brindado la información solicitada.