“Engaño” y “dibujo” de cifras: legisladores y exjerarcas criticaron anuncios de Arbeleche

La ministra de Economía Azucena Arbeleche, acompañada del subsecretario Alejandro Irastorza, de la directora de Política Económica Marcela Bensión, y del director de Finanzas Públicas Fernando Blanco, expuso esta mañana el balance y perspectivas macroeconómicas de Uruguay.

"En primer lugar, Uruguay atraviesa una pandemia sin antecedentes a nivel internacional y como respuesta el Uruguay destinó 1.217 millones de dólares para hacer frente a la pandemia, un 2.3 % del PBI de Uruguay. Esto es más que nada debido a la respuesta del Fondo Coronavirus y los préstamos garantizados del Estado", dijo.

La ministra detalló las medidas adoptadas en lo social y puso como ejemplo que las transferencias sociales tuvieron un aumento del 40% con respecto al año anterior, y que alcanzaron a más de 840 mil beneficiarios. Se aplazaron vencimientos de tributos; se exoneró el 40% de aportes patronales y personales; hubo subsidios a monotributistas MIDES, alquileres y artistas; hubo exoneración de aportes en transportes escolares, cantinas escolares, organizaciones de eventos, agencias de viajes y transporte turístico; y hubo medidas para el turismo, dijo Arbeleche.

El doctor en Economía, exdirector del Banco Central y actual senador por el Frente Amplio, Mario Bergara se refirió a la conferencia de Arbeleche y, en primer lugar, aseguró que evidentemente tienen una visión diferente en el énfasis, prioridades y visión del terreno económico y social.

Con respecto a los anuncios Vergara dijo que le parece "insólito que se sumen peras con manzanas" para tratar de "dibujar engañosamente" el número de los recursos volcados para contribuir en la lucha contra la pandemia. "Lo que efectivamente se ha volcado está en el orden de los 700 millones de dólares que es un 1,3% del producto. Lo hemos dicho ya muchas veces, es un guarismo que nos deja bastante mal parados en cualquier comparativo internacional", dijo Bergara.

"Somos de los países que menos ha volcado para combatir la pandemia y se dice que son 1.200 millones porque se suman 500 millones que no son gasto, es simplemente el monto de crédito garantizado por el sistema de garantías, una medida que está funcionando razonablemente, pero que no se puede sumar como gasto del gobierno en el marco de la pandemia. Es realmente engañoso plantear que hay que sumar 700 más 500 para ver cuánto se volcó a la pandemia, eso no es así", agregó.

El legislador explicó que las garantías están en el Sistema de Garantías, que fue creado hace algunos años en el ámbito de la Corporación para el Desarrollo y que ahora se maneja en la Agencia Nacional de Desarrollo y fue una iniciativa apoyada durante la pandemia para "ampliar los recursos y que las empresas tuvieran acceso a estas garantías". "Pero eso no es gasto volcado para combatir la pandemia, sino un mecanismo de garantía", indicó.

"Realmente nos parece que es intentar engañar a la sociedad en su buena fe, incrementar artificialmente como gasto algo que no es gasto para tratar de mostrar algo que todos decimos: que el Estado uruguayo ha gastado mucho menos que la inmensa mayoría de los países del mundo en combatir la pandemia del COVID", reiteró.

Consultado sobre los dichos de Arbeleche sobre el incremento en 2020 de un 40% de las transferencias sociales en comparación con el 2019, Bergara sostuvo que "obviamente ha habido un aumento" ya que, en el marco de una pandemia "tiene que haber más ayuda", pero aclaró que, como vienen diciendo desde marzo, "son muy insuficientes". "Las ayudas deberían apuntar a dar más soporte a las familias que más lo necesitan y eso implicaría volcar medio punto del producto adicional para sostener a estas 300.000 que peor la están pasando en el lugar de hoy", afirmó.

Sobre los dichos de la titular de Economía en referencia a que no se subieron los impuestos, el legislador frenteamplista dijo que "eso ya discutió en el Presupuesto y en la rendición de cuentas" y que "no es tan así". "No es tan así porque hay un aumento del IVA por la vía de devolver menos IVA y cosas por el estilo. Ha habido un aumento de tarifas cuando se dijo que no se iban a aumentar tarifas además "del peor de todos los aumentos" que es la rebaja salarial y la rebaja de las pasividades", argumentó.

Lo que se viene

El frenteamplista se refirió también a los dichos sobre las perspectivas positivas que maneja el gobierno para los próximos años y aceptó que puede haber indicios, pero aclaró que el aumento de 2021 "va a ser menor que lo que pronosticaba el gobierno" en la Ley de Presupuesto.

"Hay un rebote de crecimiento económico que se plantea en un 3,5%, ojalá que se dé, pero también nuestra visión es que sería más fácil, rápido y contundente la reactivación si hoy se sustentara al consumo, al ingreso de las familias que más lo necesitan. Eso ayudaría a que la caída sea menor y a que la reactivación venga antes y sea más potente", sostuvo.

"Para nosotros no es un mérito haber ahorrado en el marco de la pandemia cuando lo que necesita la sociedad es que se vuelquen recursos para evitar que la gente caiga en la informalidad, para evitar que se pierdan más empleos y que la gente caiga en la pobreza. Claramente tenemos una visión diferente, este no es el momento del ajuste fiscal y no es lo que hacen los países en el mundo. El aumento de los déficit fiscales a nivel global fue de 8% del producto. Acá de uno y algo. Los niveles de deuda que tienen los países rondan el 100% del producto, acá estamos treinta puntos más abajo. Tenemos sensibilidades distintas sin duda", concluyó.

Otros exjerarcas

Por su parte, quien también criticó los anuncios de la secretaria de Estado fue el ex subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas Pablo Ferreri, quien sostuvo que los anuncios de la ministra mostrando orgullo de los resultados fiscales en realidad son un "grave error" porque para Ferreri "no se puede tener en 2021 los mismo objetivos en materia económica que los que se tenían en 2019, ignorando por completo que en el medio ocurrió y ocurre una pandemia global".

Finalmente, Ferreri dijo que "urge" conocer cuál es el rumbo de la política económica que seguirá en el gobierno para hacer crecer la economía y sostener a los más afectados por la pandemia. "La ausencia de la misma sólo genera incertidumbre en los agentes económicos que toman decisiones de inversión y generan empleo. La ausencia de rumbo no le sirve a nadie, ni siquiera a los malla oro", indicó.

