“El pueblo uruguayo merece saber”: Da Silva al votar interpelación a Fratti

Política

Con votos de los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, la Cámara Alta aprobó la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra del Instituto Nacional de Colonización (INC) de la estancia María Dolores en Florida por US$ 32,5 millones.

En sesión parlamentaria, el senador Sebastián Da Silva, que estará a cargo de la interpelación, sostuvo que se trata de la primera vez en la actual legislatura que “se haga uso del artículo 119 de la Constitución”, que da la facultad al Parlemento para llamar a sala a ministros.

“Es específicamente por la compra de la estancia María Dolores, por eso hemos sido absolutamente precisos en enmarcar cada uno de los padrones. A nuestro entender, el pueblo uruguayo merece saber la bondad, la legitimidad, el desarrollo productivo y la planificación de una inversión de estas características”, dijo Da Silva.

El dirigente de Espacio 40 afirmó que la interpelación a Fratti no será “para hablar de Colonización, sino para hablar de la inversión más grande que está por hacer el gobierno de Yamandú Orsi”.

En sus redes sociales, Da Silva tildó la compra como una “pésima decisión” que estuvo impulsada “por un homenaje político” al fallecido expresidente José Mujica.

El pasado jueves, Fratti se refirió a la interpelación que la oposición le realizará en el Parlamento por la compra de la estancia María Dolores por parte del INC.

En rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), el jerarca dijo sobre su comparecencia en la comisión parlamentaria: “No sé si fue útil, porque todo el mundo salió repitiendo lo mismo que había dicho antes; estuvimos ocho horas explicando”.

“Yo espero que ahora en la interpelación quede claro cuáles son los modelos de país. Si queremos o no Colonización, porque en definitiva la discusión de fondo es esa”, sostuvo.

“La interpelación creo que es un argumento para discutir cosas mucho más profundas: si tiene que existir o no Colonización”, agregó.

En ese sentido, el ministro aseguró que esa discusión existe “desde que se creó la ley de Colonización y cada tanto resurge”.

Así, indicó que algunos creen “que hay que preservar la herramienta”, como es su caso, pero acotó que “eso no quiere decir que no haya que revisar, no solo los procedimientos, sino la distribución de tierras”. “El tema es que si no tenés la herramienta, no podés modernizar nada”, sentenció Fratti.