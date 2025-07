“Va a ser un desastre”: oposición interpelará a Fratti por la compra de María Dolores

Política

Asunto no resuelto

La Bancada del Partido Nacional y la del Partido Colorado interpelarán al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la “legalidad” de la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), informó el senador Da Silva.

En rueda de prensa, el legislador blanco señaló que desde la oposición preguntarán a Fratti por la “conveniencia, legalidad, oportunidad y falta de planes” de la polémica estancia.

“Lo único que sabemos es el costo que tiene. No sabemos cuánto más va a costar ni a cuánta gente va a beneficiar ni de qué forma se va a gestionar. Estamos hablando de una inversión de cerca de US$ 50 millones, que es lo suficientemente moroso como para que el Parlamento tenga una intervención de estas características porque la información no ha llegado”, dijo el senador, según consignó Leo Sarro.

Si bien el ministro Fratti compareció ante la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca por la situación en Colonización, Da Silva recordó que desde ese momento —junio de este año 2025— hasta la fecha cambiaron las autoridades del INC y hubo cuatro observaciones del Tribunal de Cuentas “que no se han resuelto”.

“Al tema de María Dolores le tenemos que dar un final, porque si no vamos a seguir discutiendo. Como esto va a ser un desastre, muy similar a lo del Antel Arena, estamos buscando que quede bien reflejado: qué es lo que se dice y cuánto se gasta después; a cuánta gente va a beneficiar y cuál va a ser la realidad”, apuntó el senador.