¿El plan que presentó el gobierno influye en la percepción de seguridad, según Equipos?

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La encuestadora Equipos Consultores divulgó este miércoles los resultados de un relevamiento que tenía el objetivo de conocer cuáles son actualmente las principales preocupaciones de la ciudadanía y mostró cómo ha sido la evolución de estos problemas durante los últimos períodos de gobierno.

La encuesta, presentada en Subrayado (Canal 10) por el director de la consultora, Ignacio Zuasnábar, marca que la inseguridad sigue siendo, por amplio margen, la principal preocupación de los uruguayos. Casi la mitad de las personas —un 49%— respondió que la situación de seguridad es la primera o segunda complicación.

En segundo lugar se encuentra el desempleo, que recoge un 32% en la suma de menciones. En un tercer plano aparecen referencias a la “situación económica” (20%).

El tema de la inseguridad sigue siendo la primera respuesta de los uruguayos en encuestas de este tipo y desde 2010 fue casi ininterrumpidamente la mayor preocupación, salvo en la pandemia. En 2021, los uruguayos respondieron que el desempleo y la situación económica eran temas más urgentes.

En tanto, para esta encuesta Equipos consultó a los uruguayos directamente sobre la seguridad del país y del barrio en que vive.

Sobre el primer caso, la mitad de la población considera que es un lugar seguro para vivir, y la otra mitad opina lo contrario. “Son pocos los que se inclinan hacia opciones extremas (‘muy seguro’ o ‘muy inseguro’), mientras que el grueso se concentra en percepciones moderadas en uno u otro sentido”, indica el informe.

Sobre el segundo, en tanto, siete de cada diez consideran que es un lugar seguro. “Hay un contraste de percepción, con visiones más favorables en relación con el entorno cercano, que en la percepción sobre la generalidad del país”, sostiene el estudio de Equipos Consultores.

Así, la consultora sostiene que, “en momentos de inicio” del Plan Nacional de Seguridad Pública, el clima de opinión “está caracterizado por algunos contrastes”. “Persistencia del señalamiento de la inseguridad como principal problema nacional, división de opiniones sobre cuán seguro es nuestro país para vivir, y juicios más favorables (concentrados particularmente en el interior del país) sobre el nivel de seguridad del barrio propio, con mejoras de corto plazo en los dos últimos indicadores”, evalúa el documento.

“El devenir de los acontecimientos permitirá evaluar en qué medida la nueva estrategia del gobierno impacta, o no, sobre las percepciones de los uruguayos sobre el tema en los próximos meses”, finaliza la investigación.

La encuesta fue realizada entre el 19 de febrero y el 5 de marzo de forma presencial, a personas mayores de 18 años residentes en todo el territorio nacional con 2.000 habitantes o más. El tamaño muestral fue de 704 casos, con un margen de error máximo de ± 3,7%.