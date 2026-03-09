Locales

“El otoño llama a la puerta”: las temperaturas que se vienen y cuándo llueve

Si bien desde el punto de vista astronómico, al verano le quedan todavía unos cuantos días, en lo que a la meteorología se refiere, ya se lo puede dar por finiquitado.

En su columna matutina en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis ofreció una respuesta descorazonadora a quienes le preguntaban si esta semana sería “de playa”.

“No, el otoño está llamado a las puertas”, resumió el profesional. Sin embargo, señaló que pese a la “refrescada” general, el fin de semana ofrecerá una suerte de último coletazo estival, con máximas en el sur de 26 y 27 grados.

Según Ramis, de lunes a viernes las máximas serán del orden de los 24 y 25 grados, y advirtió sobre considerables descensos de temperaturas en horas nocturnas. “hasta el jueves las noches van a estar bien frescas, lleven abrigo”, recomendó.

En cuanto a la lluvia, señaló que el jueves habrá “chaparrones, especialmente en la tarde, a partir de las 16 o 17 horas”. En cuanto al resto del mes, señaló que los modelos muestran un panorama cambiante.

“A partir del 15 o por ahí, estamos en el subibaja de la lluvia: que viene, que no viene”, comentó el experto en referencia a esa variabilidad, sobre la que habrá datos más precisos con el paso de los días.

En ese sentido, cabe recordar que la semana pasada el profesional consideró que “a partir del 13 o 14 puede ser auspicioso el panorama de lluvia”, e indicó que las mayores posibilidades se cifraban en los días 16 y 17.

Finalmente, para quienes pretende disfrutar de la playa en el correr de esta semana, Ramis hizo una recomendación muy clara, y con un léxico de la vieja guardia: “lleven una buena tricota”.