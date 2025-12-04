Locales

“El día más caluroso” y posibles tormentas: el pronóstico de Inumet para el fin de semana

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó este jueves su pronóstico del tiempo para los próximos días.

“Se acerca el verano y suben las temperaturas”, apuntó el organismo. Para este viernes, se prevé una “jornada calurosa”.

Según la zona del territorio nacional, las temperaturas máximas estarán entre los 32° y 34° C, mientras que las mínimas rondarán los 17° C.

“El cielo se presentará poco nuboso. Hacia la noche existe probabilidad de formación de algunas tormentas aisladas en el sur del país, especialmente sobre la costa”, explicó Inumet.

Luego, aseguró que el sábado “será el día más caluroso”: “En el norte las temperaturas máximas podrían alcanzar los 35° C con altas sensaciones térmicas”.

Sin embargo, en el sur las temperaturas máximas se ubicarán en los 27° C, con mínimas de aproximadamente 17° C en todo el país.

“La nubosidad irá en aumento. También, hacia la tarde y noche, existen probabilidades de formación de algunas tormentas en el sur del país”, indicó el instituto.

En la jornada del domingo “habrá un leve descenso de las temperaturas y el cielo se presentará nuboso”. Esta baja de temperaturas será generalizada en todo el país, salvo en la región norte.

“En zonas del norte del territorio existen probabilidades de precipitaciones y tormentas al finalizar la jornada”, agregó también Inumet.

Montevideo Portal