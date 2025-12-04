Locales

“Altas temperaturas” por la ola de calor: hasta cuándo seguirá y las máximas esperadas

La primera ola de calor de la primavera llegó al territorio uruguayo, por lo que se registran “altas temperaturas” que “superan los umbrales esperados y los valores medios normales”, dijo el meteorólogo José Serra a Montevideo Portal.

El meteorólogo prevé que en el norte del país las altas temperaturas continúen hasta la mañana de este domingo, mientras que en el sur hasta el sábado.

Las máximas esperadas para el territorio norteño son de un promedio de 36 °C, mientras que las mínimas previstas son de 17 °C. Serra indicó que estas temperaturas “superan ampliamente la media para el verano”, por lo que no son habituales.

En ese sentido, el experto precisó que tanto la máxima como la mínima van a estar por encima de lo normal. Así, recomendó que la población se hidrate y se cuide de los rayos del sol. Además, advirtió que hay un “alto riesgo de incendio forestal”.