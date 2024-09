“El comienzo del camino kirchnerista”: oficialismo contra Oddone por dichos de plebiscito

Después de que el candidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, anunciara que en el caso de ganar las elecciones su ministro de Economía y Finanzas será Gabriel Oddone, el oficialismo salió al cruce con el economista por sus dichos sobre el plebiscito de la seguridad social, que impulsa el Pit-Cnt.

En conferencia de prensa, Oddone —que ya se había posicionado en contra junto con 112 economistas afines al FA— fue consultado sobre la propuesta de la gremial sindical, y dijo que “el plebiscito no es el fin del mundo”. “Es una situación compleja, pero que se va a poder manejar”, consideró.

“Efectivamente se trata de un desafío importante si el plebiscito resultara aprobado. Lo creemos poco probable, pero si ocurriera estamos en condiciones de manejar”, aseguró.

Los dichos de Oddone repercutieron en la coalición de gobierno, que apuntó contra el economista.

El exsenador colorado Pedro Bordaberry expresó: “No es el fin del mundo; es el comienzo del fin; no se puede relativizar algo tan grave; es el comienzo del camino kirchnerista en Uruguay; el del no respeto de las normas, el de los cambios de reglas; el de la falta de certeza; aumenta el dólar, después el riesgo país”.

