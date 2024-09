“En algún momento lo iba a anunciar”: Orsi oficializó a Oddone como eventual ministro

Elecciones 2024

Yamandú Orsi, candidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA), oficializó este lunes al economista Gabriel Oddone como su eventual ministro de Economía, en caso de que el partido opositor vuelva al gobierno.

“En el equipo de gobierno, de resultar electo, para el Ministerio de Economía [queremos] que sea Gabriel Oddone quien asuma la responsabilidad”, sostuvo Orsi.

“Me han preguntado si el gabinete lo vamos a nombrar antes y mi respuesta siempre ha sido que lo lógico es que los gabinetes se constituyan después, salvo algunas excepciones, como ha habido en otros casos en nuestra fuerza política”, agregó.

Con respecto a la decisión de anunciar ahora a Oddone como su eventual ministro, Orsi afirmó: “Que en algún momento esto yo lo iba a anunciar —porque lo veníamos conversando— era una certeza”.

El candidato comentó que cuando se presentaron las 48 “prioridades” del FA en Colonia, “se puso un equipo a trabajar” para “visualizar costos y alcance”.

“Después de eso, consideré y considero que es oportuno dar la tranquilidad que nos exigen” de “cómo sigue, quiénes son y para dónde vamos”, aseguró Orsi.

Oddone: plebiscito, impuestos y región

El economista luego fue consultado sobre varios temas en la conferencia de prensa. Con respecto a los efectos de la campaña del plebiscito sobre seguridad social impulsado por el Pit-Cnt, Oddone dio su visión.

“Efectivamente está ocurriendo un pequeño movimiento del mercado de capitales, producto de una salida de algunos inversores de títulos uruguayos. Algo normal que ocurre durante ciclos electorales. No es nada que genere una gran preocupación”, afirmó.

En ese sentido, dijo que Uruguay “es un país serio, estable, previsible”. “El grado inversor lo tiene el sistema democrático uruguayo y eso va a seguir existiendo cualquiera sea el resultado que tenga el plebiscito”, agregó.

“El plebiscito no es el fin del mundo. Es una situación compleja, pero que se va a poder manejar”, sostuvo.

Oddone declaró que “lo mejor” que puede hacer “el sistema político es transmitir” lo que se piensa “respecto al fondo del tema”. “Estamos en condiciones de manejar cualquier escenario que emerja del resultado electoral”, puntualizó.

“Efectivamente se trata de un desafío importante si el plebiscito resultara aprobado. Lo creemos poco probable, pero si ocurriera estamos en condiciones de manejar”, sentenció.

Acerca del planteo de Orsi de “revisar esquemas fiscales”, el economista sostuvo que “la agenda” del equipo “no está asumiendo la necesidad de aumentar impuestos”.

“Tenemos por delante un escenario internacional de cambios importantes en materia tributaria que pueden llevar a que Uruguay se vea obligado a revisar regímenes de promoción o atracción de inversiones”, aseguró.

“En materia impositiva, en campaña electoral no es bueno hacer anuncios de ningún tipo, en particular prometer que no se van a aumentar impuestos”, afirmó.

En cuanto a la región, señaló que “como siempre, Argentina y Brasil son muy relevantes para el desempeño económico de Uruguay” y que “la buena salud de ambas economías es crucial”.

También comentó que con el equipo económico del FA están “hace días conversando con inversores”. “Desde el mes de abril, como asesor de Yamandú, he estado visitando Estados Unidos y Europa. Estamos recibiendo gente”, contó Oddone.

