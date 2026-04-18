Política

“El Parlamento no se debe meter”: Pablo Mieres sobre el posible indulto en el caso Moisés

Montevideo Portal

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, se refirió a la posibilidad de que se presente un indulto en el Parlamento, con el objetivo de llegar a la libertad de Moisés Martínez, quien fue condenado por la Justicia tras matar a su padre, quien tenía un largo historial de abusos contra miembros de su familia.

El pasado martes, el senador Andrés Ojeda, la diputada Elianne Castro y Álvaro Perrone enviaron una solicitud a la presidenta de la Asamblea General del Parlamento, Carolina Cosse, para que la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo obtuviera un informe técnico para analizar la promoción de un indulto a favor del joven de 28 años.

Ante esto, Mieres afirmó en diálogo con Telemundo, que hay que tener una “gran precaución” para “no afectar el principio de independencia de los poderes”.

“Hay un Poder Judicial, hay una Fiscalía que funciona y las reglas del juego se deben mantener”, agregó. “El Parlamento no se debe meter”, analizó.

En la misma línea, mencionó que los partidos políticos se deben “cuidar mucho”, porque este tipo de medidas —en referencia al indulto— “abren puertas donde después empieza a legitimarse la justicia por mano propia”.

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