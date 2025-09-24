“El Moroto”, el delincuente que balearon afuera de la cárcel, tras recuperar la libertad

Policiales

Montevideo Portal

La Policía investiga el intento de incendio de un auto, que se cree que fue utilizado durante el tiroteo de este miércoles frente al exComcar. Producto del hecho, dos personas terminaron heridas.

El vehículo estaba estacionado en la calle Edgar Allan Poe, donde encontraron vainas de 9 milímetros una vez que el personal de Bomberos terminó de extinguir el fuego.

Las balas iban destinadas a matar a “el Moroto”, un joven de 27 años que tiene antecedentes por rapiña, disparo de armas de fuego, receptación, violencia privada y hurto.

El Moroto había recuperado la libertad cuando, al salir del centro penitenciario, fue atacada a balazos. La otra víctima es una persona que lo esperaba para irse de ese lugar.

Los dos heridos fueron trasladados a la enfermería del ex Comcar, donde recibieron las primeras asistencias. El exrecluso terminó en el Hospital Maciel tras ser herido en la espalda y tórax.

De acuerdo con la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, es la primera vez que se da un hecho de este tipo. “Estamos sorprendidos, es un evento que no es habitual. Es el primero que sucede en la historia, tenemos que sentarnos a analizar a conciencia esta situación”, agregó Juanche en rueda de prensa.

Montevideo Portal