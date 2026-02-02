“Dudosas imágenes” y “patoteros”: la respuesta de empresa acusada de encerrar a peruanos

Locales

Tras un reclamo del sindicato de la construcción (Sunca) y una denuncia policial de trabajadores peruanos, que alertaron por haber sido encerrados en Maldonado, la empresa constructora Wasi Uruguay respondió mediante un comunicado en el cual sostuvo que la compañía es “víctima de una espantosa e injuriosa campaña de difamación” en la que fueron “falsamente acusados de secuestro y trata de personas”.

La empresa rechazó “en todos sus términos las gravísimas acusaciones” y sostuvo que “el daño generado es muy grande”, ya que enfrentaron cancelaciones de futuros contratos y afectaciones en la salud de los directores de la compañía. También advirtieron por “el riesgo físico” al que se expuso a los directivos por incitar “al odio desmedido” en su contra, producto de “cobardes y canallescas afirmaciones propias de patoteros malvivientes”, y afirmaron que se trata de una “premeditada campaña mediática”.

En el comunicado, Wasi Uruguay alertó por “extremadamente dudosas imágenes, mentiras e injurias” divulgadas en su contra y expresó: “Personas que pertenecían a nuestra nómina en indiscutible estado etílico junto a colaboradores externos aun no identificados crearon un video a modo de prueba de lo que premeditadamente denominaron secuestro”.

Luego señalaron que “a muy escasas horas del hecho, el cuerpo de delegados del Sunca de la obra Cipriani ya tenía coordinada una asamblea con la única intención de declarar persona non grata” al responsable técnico de Wasi Uruguay, acusándolo ante 450 trabajadores.

Más adelante, en el mismo comunicado, la compañía indicó que “durante todo 2025” enfrentaron “acoso, intromisión, presión permanente, extorsión y amenazas de parte del grupo de delegados sindicales en Maldonado, puntualmente en la obra Cipriani, lo cual está documentado”.

