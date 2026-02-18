Política

“¿Dónde está Abracinskas?” y “manda el reglamento”: el cruce entre Cosse y Da Silva

Montevideo Portal

La Cámara de Senadores tuvo una jornada polémica este miércoles en el marco de una sesión extraordinaria marcada por la respuesta del senador del Partido Nacional Javier García a la senadora suplente del Frente Amplio Lilián Abracinskas, quien publicó una declaración jurada del nacionalista que estaba editada. En la sesión, además, Sebastián Da Silva se cruzó con la presidenta de la Cámara, Carolina Cosse.

La actitud de la legisladora frenteamplista fue catalogada por García como “lo peor que se puede hacer en política”, debido a que —según detalló— el documento publicado tenía un aumento patrimonial debido al fallecimiento de su madre.

Posteriormente, planteó la votación de fueros contra Abracinskas, la cual no fue aprobada, ya que obtuvo 11 votos en 27 posibles.

Luego, Da Silva tomó la palabra para fundamentar su voto positivo al planteo de su par nacionalista. “Estamos viendo la cara más miserable del oficialismo. Quiero verles las caras cuando venga la cancelación infame que le hicieron al senador García y a la memoria de la madre. Que me miren a los ojos, a ver si yo no les levanto la mano, para que ustedes puedan limpiar su honor”, inició.

En un tono más alto, el senador blanco criticó que Abracinskas no estuvo presente en la sesión. “¿Está escondida?”, preguntó, y agregó: “Le quiero ver la cara, a ver si le dice en la cara al senador Javier García lo mismo que le dice en Twitter”.

“No está porque se esconde, como buena frentista. Insulta por Twitter y no tiene la decencia de discutir las cosas”, afirmó.

Tras el comentario del nacionalista, Cosse le señaló que para fundamentar el voto no debe hacer alusiones. “Haga la fundamentación de voto que crea adecuada, sin agresividad”, dijo la vicepresidenta de la República.

El comentario del titular de la Cámara generó la reacción de Da Silva. “Usted me pide y yo hago lo que quiero, porque, hasta donde yo sé, acá usted y yo estamos representando gente. Salvo que pretenda que haga lo que usted quiera”, dijo.

Cosse fundamentó que Abracinskas no se encontraba en el Parlamento debido a que hasta el momento no se habían votado las licencias solicitadas por parte de los legisladores.

“Acá manda el reglamento, no manda usted ni mando yo”, sentenció Cosse.

