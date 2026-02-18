“Miseria humana”: el fuerte descargo de García en el Senado por posteo de senadora del FA

Política

El senador del Partido Nacional Javier García se refirió en la sesión extraordinaria de este miércoles en la Cámara alta a un posteo en X de Lilián Abracinskas, senadora suplente del Frente Amplio, sobre una declaración jurada del senador que estaba editada, posteo que después eliminó.

En concreto, la legisladora puso un manto de duda sobre el aumento patrimonial de García y lo asoció con el negocio del Estado con el astillero español Cardama. Sin embargo, el documento del que se hizo eco estaba recortado y omitía un párrafo que detallaba que el exministro recibió mucho de ese dinero de la sucesión de su madre, fallecida en agosto de 2024.

Por ese motivo, García abrió la sesión de la Cámara de Senadores proponiendo un “planteamiento de fueros” contra la senadora que no fue aprobado. “La senadora Abracinskas se hizo eco de lo peor que se puede hacer en política. Yo nunca pensé en mi vida que en una sesión del Senado tenía que venir a defender el honor de mi madre fallecida”, dijo.

En filas del Frente Amplio, quien se refirió al tema fue Daniel Caggiani. El senador argumentó que la bancada oficialista no acompañó el planteo de García por una “cuestión procedimental”, ya que la sesión extraordinaria fue solicitada por el Partido Nacional para completar su integración en la comisión que va a tratar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y “no para otro tema”.

“Cuando cinco minutos antes de ingresar a la sesión nos informan que el senador Javier García quería solicitar esto, le dijimos que no teníamos problema en considerarlo en una sesión ordinaria para discutir ese y otros temas que hacen al amparo de los fueros, porque en realidad, sobre el tema de fondo y lo que pasa en Twitter, tenemos mucho para discutir, pero no es ni el motivo de la convocatoria ni la razón por la que se accedió”, comentó.

Al final de la sesión, García habló nuevamente para fundamentar su voto: “Me consta la vergüenza que en este momento están pasando algunos senadores del Frente Amplio, porque me conocen. Todos los senadores del Frente Amplio me conocen: digo las cosas de frente, con lealtad y sin esconder nada, pero nunca me metí con la familia de nadie”.

“Podrán decir que estuve equivocado mil veces, pero no que no fui honrado con mi patria, con mi familia y con mi partido, y que defiendo valores con pasión. Que hubiera una senadora que se metiera en eso que en parte se han transformado algunas redes sociales, en cloacas, y que su militancia sea revolver cloacas, nunca lo hubiera pensado”, añadió.

