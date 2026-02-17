Internacionales

“Dios castiga sin palo”: el tweet de 2021 de Samid a Susana Giménez por vivir en Uruguay

Montevideo Portal

Alberto Samid, empresario argentino que estuvo internado de urgencia en Punta del Este y que fue trasladado en un vuelo sanitario a Buenos Aires, fue criticó en 2021 con la reconocida conductora de televisión y actriz argentina Susana Giménez, luego de que contraiga Covid-19 EN Uruguay.

Samid fue crítico con Uruguay con publicaciones en contra del país, pero este martes reconoció en diálogo con Montevideo Portal que está “agradecido de Uruguay”, ya que lo atendieron “de primera”.

En junio de 2021, cuando la pandemia por Covid-19 mantenía la atención de la población, Samid fue crítico con Susana Giménez por haber venido a vivir a Uruguay.

“Dios castiga sin palo y sin rebenque”, había escrito en la red social X. Además, agregó: “Ésta dijo que no quería vivir más en ‘Argenzuela’. Se fue a Uruguay. Se contagió allá y ahora quiere volver para curarse en ‘Argenzuela’ Pero ‘Argenzuela’ no la puede recibir”.

En otros tweets, se lo puede analizar como una persona muy crítica de Uruguay. Entre otras cosas, escribió: “Bielsa confirmó los 11 titulares de Uruguay. Todo el resto de la población va al banco de suplentes”.

Montevideo Portal