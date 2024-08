“Dictador”: Musk acusa a juez de Brasil de bloquear cuentas bancarias de Starlink

El magnate Elon Musk acusó este jueves a la Corte Suprema de Brasil de bloquear las cuentas bancarias de su empresa Starlink en el marco de las investigaciones del tribunal sobre la propagación de noticias falsas en la red social X, de la que también es dueño.

Musk cargó contra el magistrado Alexandre de Moraes, responsable por la investigación, y lo tildó de “criminal de la peor especie” y de “dictador de Brasil” en una catarata de publicaciones en X, antes conocida como Twitter.

Una portavoz de la Corte Suprema dijo a EFE que no tenía información sobre esta acción del magistrado.

De acuerdo con el portal G1, el bloqueo de cuentas de Starlink, una empresa de servicios de internet por satélite con más de 215.000 líneas activas en Brasil, busca garantizar el pago de las multas impuestas a X.

This guy @Alexandre is an outright criminal of the worst kind, masquerading as a judge https://t.co/l5zZ7gplSI