La red social X cerrará su oficina en Brasil tras chocar con la Corte Suprema

La red social X (antes Twitter) anunció este sábado que cierra la oficina en Brasil tras acusar al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes de “amenazar” con encarcelar a sus representantes legales si no acatan las resoluciones judiciales.

La plataforma, propiedad del magnate Elon Musk, afirmó en un comunicado publicado en la misma red social que De Moraes “no respeta la ley ni el debido proceso”, al cursar órdenes “de censura” para eliminar contenido.

Por ello, X aseguró que cierra la oficina para “proteger” a sus empleados, aunque aclaró que la plataforma seguirá funcionando en Brasil.

“Sus acciones [de De Moraes] son incompatibles con un Gobierno democrático”, dijo la plataforma, que publicó una parte de una resolución judicial emitida el viernes en la que se vuelve a ordenar a X eliminar varios perfiles.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.



