“Desventaja”: médicos uruguayos contra Udelar por cupos de extranjeros en residencias

Locales

Un grupo de aspirantes a cargos de residencias y posgrados en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) volvió a manifestarse contra las autoridades ante la “preocupación y sorpresa” que les generaron “cambios que no se informaron” sobre el acceso a las especializaciones del 2026 para uruguayos y ciudadanos extranjeros.

En una carta a la que accedió Montevideo Portal, los estudiantes señalaron que la generación de aspirantes de 2025 tomó conocimiento de “modificaciones en cuanto al acceso a los cupos de especialidades médicas en formato de Residencias” después de una reunión con el tribunal designado para la Prueba Única de Residencias (PUR) el pasado 22 de octubre.

La PUR es concursable tanto por ciudadanos uruguayos como extranjeros (residentes legales, no ciudadanos), con su título revalidado. Al momento de la elección de cargos, en años anteriores los aspirantes extranjeros tenían la posibilidad de elegir entre puestos brindados especialmente para extranjeros, por los cuales deben pagar y no reciben remuneración. Este año, señalaron los alumnos, el cambio indica que dichos aspirantes también puedan acceder a puestos en instituciones privadas, que anteriormente eran solo para ciudadanos uruguayos.

“Consideramos que esto perjudica a los ciudadanos uruguayos dado que este año los extranjeros tendrán la posibilidad de elegir entre los puestos de extranjeros (a los que los uruguayos no pueden acceder) y los puestos en mutualistas (por los cuales recibirán remuneración), compitiendo directamente con los ciudadanos uruguayos por los mismos”, expresó el grupo de estudiantes.

Los médicos advirtieron que los nuevos cambios pueden ocasionar que los extranjeros podrían ocupar puestos en mutualistas privadas, pero dejarían libres los que ya están previstos para ellos, por lo que podrían quedar “desiertos”.

“Creemos que esta medida tiene que ser reconsiderada ya que perjudica directamente a los ciudadanos uruguayos que deben competir con extranjeros por cargos de residentes en servicios privados (que en algunas especialidades son una parte importante de los cupos), pero con la desventaja de que además el ciudadano extranjero tiene cargos específicos a los que ciudadanos uruguayos no pueden acceder aun logrando mejores calificaciones en la PUR”, insistieron los estudiantes.

La generación 2025 se manifestó para que “existan más cargos presupuestados” para quienes cursan el internado, pero desde la Facultad de Medicina les respondieron que “la prioridad era invertir en las residencias médicas”. “No logramos comprender cómo la prioridad puede ser la especialización de médicos uruguayos y al mismo tiempo estar en concordancia con esta nueva resolución”, expresaron los médicos.

“Nos sentimos orgullosos de que nuestra universidad reciba y forme especialistas de todas las nacionalidades, la Udelar ha sido vanguardista en cuanto a la integración de diversas culturas y nacionalidades. Pero en esta ocasión nos sentimos relegados y en clara desventaja. Los cupos exclusivos para profesionales extranjeros son necesarios y justos, pero con las modificaciones nos vemos perjudicados los profesionales que nos encontramos desarrollando nuestra vida personal y profesional en Uruguay”, concluye la misiva.

“Irregularidades” con la PUR

En setiembre de 2025, el grupo de aspirantes se manifestó por presuntas “irregularidades” con respecto a la PUR. En una carta a la que accedió Montevideo Portal, indican que en los últimos meses enviaron varios correos electrónicos al Decanato de la facultad “solicitando instancias de seguridad y transparencia” para “evitar” la situación que ocurrió en 2024.

El año pasado, trascendió que el centro de estudios inició una investigación por una presunta filtración de las preguntas de la PUR, lo que generó polémica en la comunidad educativa.

“La Facultad de Medicina informó haber realizado una investigación interna que concluyó que no existió tal filtración. Sin embargo, nunca se comunicó cómo se llevó a cabo dicha investigación, qué garantías se utilizaron ni se permitió la participación de los propios aspirantes, lo que genera serias dudas sobre su transparencia”, dice la carta.

Según los aspirantes a residencia, “recién hace unos dos días se recibió respuesta de la presidenta del concurso de residencias, quien refiere organizar una reunión recién después del 10 de setiembre”.

En ese sentido, critican que esto “hace que este año termine siendo igual que el pasado: ya se arrancó con la preparación y es difícil que se brinden las garantías debidas con tan poca coordinación y tan poco tiempo”.

“A su vez, tenemos conocimiento de que, al igual que en años anteriores, personas cercanas a quienes elaboran las preguntas también concursan. No sería la primera vez que en la Facultad de Medicina resultan favorecidos hijos de docentes de alto grado o allegados directos. Esto es algo que estudiantes, docentes y egresados conocemos y comentamos desde hace años. De hecho, la modalidad de prueba única fue implementada bajo el argumento de aumentar la transparencia, lo que evidencia que previamente no existía tal garantía”, sigue el escrito.

“Existen múltiples testimonios de aspirantes cuando las pruebas eran escritas que, al prepararse, recibieron comentarios como ‘sos muy bueno, pero este no es tu año, va a ingresar tal persona’ o relatos de docentes que indicaban a sus elegidos incluir frases específicas para identificar su examen en la corrección”, agrega.

Por otro lado, los estudiantes señalan que una “cuestión preocupante es que no se conoce públicamente qué garantías existen ni cómo se aplican” para el proceso de la PUR.

Según la carta, “no se sabe quiénes son los responsables reales de elaborar las preguntas de la prueba” y “no hay información sobre si existe seguridad al momento de sacar las copias del examen para evitar filtraciones”, ni “tampoco hay garantías de que quienes participan en la confección de la prueba no tengan vínculos familiares o de cercanía con quienes concursan”.

“La ausencia de estos mecanismos básicos de transparencia compromete la confianza en el concurso y deja en evidencia que no hay un control real sobre los posibles conflictos de interés”, asevera.

“Siendo la prueba más importante para los futuros profesionales de la salud del país, resulta inaceptable que se trate de un examen con cero garantías. Esta situación lo transforma en un asunto de máxima relevancia para la opinión pública, que merece conocer en detalle las irregularidades y exigir un proceso transparente y justo”, concluye la misiva.

Este reclamo viene de parte de cientos de estudiantes que se encuentran a la espera de realizar la PUR, que será el 5 de noviembre.

El decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, aseguró a Montevideo Portal que recibieron la comunicación de los estudiantes y que siguen “trabajando para mejorar como todos los años”.

“Las medidas para dar seguridad y transparencia se trabajan todos los años y siempre vamos ajustando, desde la primera versión”, sostuvo el decano.