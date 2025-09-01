¿Después de la tormenta sale el sol? Serra afirma que llegó la “primavera meteorológica”

Locales

Después de que el temporal de Santa Rosa afectara al territorio nacional, el meteorólogo José Serra afirmó a Montevideo Portal que Uruguay ya transita la llamada “primavera meteorológica”, marcada por la alternancia de frentes fríos, lluvias y mejoras temporarias.

De todos modos, el experto aclaró que la primavera “de almanaque” comienza el 21 de setiembre, mientras que la astronómica el 22.

“El temporal de Santa Rosa nos dejó valores de precipitación muy altos”, señaló Serra. Según el especialista, este lunes y martes persistirá la inestabilidad, con lluvias y tormentas en el norte y noreste hasta el miércoles en la mañana, mientras que en el sur hasta la noche del martes 2 de setiembre.

Si bien podría registrarse alguna mejora pasajera, hacia la tarde-noche del martes se prevé el pasaje de un nuevo frente frío rápido, dijo el meteorólogo.

“Estamos en pleno tránsito de una estación a otra, con el pasaje de varios frentes fríos”, sostuvo Serra, y advirtió que no se descartan tormentas en distintos puntos del territorio.

En ese sentido, el experto prevé que desde el miércoles se esperan temperaturas más bajas: máximas en el entorno de los 14 °C y mínimas cercanas a 5 °C en el sur. En el norte y centro-norte, las máximas rondarán los 15 y 16 °C, con mínimas de 3 °C y la posibilidad de heladas agrometeorológicas.