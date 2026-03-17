“Desastre” y “responsabilidad nuestra”: Fratti por devolución de carne exportada a China

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El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, se refirió a la situación en la que China devolvió carne exportada desde Uruguay tras detectar “residuo veterinario”.

El MGAP informó que el país asiático identificó residuos de Fluazurón en un embarque proveniente del frigorífico San Jacinto, el que partió en setiembre de 2025.

En diálogo con Montevideo Portal, Fratti aseguró que la embarcación no se ajustó al nuevo sistema de control “más estricto” que aplica el ministerio debido a que este se puso en marcha en octubre del año pasado.

Fratti señaló que esta situación “estaba dentro lo que podía pasar porque venía ocurriendo”. “Hemos llamado a la conciencia de los productores y, bueno, se ve que a esta fecha todavía no conseguimos la conciencia necesaria de que esto es una cuestión que nos perjudica todo y que hay que respetar los tiempos de espera”, cuestionó.

Además, explicó que desde la cartera le están dando explicaciones a las autoridades de China y que siguen trabajando en los controles.

“Habíamos establecido algunas sanciones automáticas a los productores, pero estamos recibiendo de abogados vinculados a los sectores productivos, reclamos para que no se tomen sanciones. La verdad que nos están haciendo bastante difícil la tarea”, mencionó.

“Es un desastre, porque en realidad es una responsabilidad nuestra, no podemos mirar para el costado y cruzar a nadie”, reconoció Fratti.

Por último, explicó que desde el gobierno uruguayo se le pidió a China que haga la destrucción de la carne en Asía, pero al recibir la negativa, el procedimiento se hará en tierras uruguayas.

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