China detectó un “residuo veterinario” en carne uruguaya y la devolvió, informó el MGAP

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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que detectó “residuos de un medicamento veterinario” en un lote de carne de vaca exportado a China.
La autoridad sanitaria de ese país identificó residuos de Fluazurón en un embarque proveniente del frigorífico San Jacinto. “El MGAP se encuentra en contacto con las autoridades del país asiático y refuerza los controles para garantizar la inocuidad de las exportaciones”, comunicó el organismo este martes 17 de marzo.
Debido a este hecho, las autoridades chinas dispusieron “la suspensión de la aceptación de declaraciones de importación de productos cárnicos bovinos de dicha empresa” para los envíos que se embarquen a partir de hoy.
“La mercadería observada corresponde a una faena realizada en el mes de setiembre de 2025. Las autoridades chinas han procedido a su devolución para posterior destrucción”, detalla el texto difundido.
Finalmente, el ministerio señaló que “continúa fortaleciendo los sistemas de control y supervisión” de los productos cárnicos destinados a exportación con el objetivo de “prevenir situaciones similares y resguardar el desarrollo del comercio bilateral”.
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