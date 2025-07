“Debería pedir disculpas públicas”: Caggiani contra Lacalle Pou por proyecto Neptuno

Política

El senador frenteamplista Daniel Caggiani apuntó contra el expresidente Luis Lacalle Pou después de que cuestionara al gobierno de Yamandú Orsi or haber dejado sin efecto el proyecto Neptuno, que llevó a cabo su administración.

“A los ex gobernantes hay que evaluarlos por lo que hicieron, no por lo que dijeron que iban a hacer. Firmó un contrato con un consorcio privado a días de dejar el gobierno, comprometiendo al Estado uruguayo y su gente en un mega proyecto de casi 1.000 millones de dólares, que no solucionaba el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana de nuestro país y que comprometía seriamente la viabilidad finaciera de OSE”, indicó el dirigente del Movimiento de Participación Popular en su cuenta de X.

Caggiani aseguró que el proyecto Neptuno, que prevía una potabilizadora en Arazatí, “generaba un conjunto importante de problemas ambientales y productivos en una de las zonas productivas de nuestro país en el departamento de San José”.

“Quizás en vez de pretender responsabilizar a las autoridades que lo han solucionado sin ocasionar más costos a los uruguayos y uruguayas debería reconocer su ‘equivocación’ y pedir disculpas públicas. El republicanismo y la lealtad institucional son atributos no solo para declararlos fuera de fronteras. Hay que practicarlos en nuestra hermosa nación. Los uruguayos no somos tontos”, dijo Caggiani.

https://x.com/DCaggiani/status/1946625019020185706

Tal como informáramos, el expresidente criticó en la jornada de este sábado a la actual administración por dejar sin efecto el Proyecto Neptuno, que fue firmado en los últimos días de su mandato.

El líder nacionalista recordó que el diseño se “planificó hace muchos años”. “Yo lo conocí a principios de los 2000 cuando era diputado. Cuando empezamos nuestro gobierno, lo anoté en el pizarrón de prioridades. Después de la pandemia aceleramos las gestiones para disparar el procedimiento y sobre el final del mandato pudimos firmar el contrato”, recordó Lacalle Pou en sus redes sociales.

El exmandatario dijo que el gobierno tomó una “decisión netamente política y técnicamente desacertada” al cancelar el proyecto. “No diversifica la fuente de agua, que es vital, utilizando la misma cuenca y demorando así muchos años en obtener esa supuesta reserva”, advirtió.

“Esperemos no tener que vivir otra sequía como la de hace un par de años. Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder el tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre, las malas decisiones las pagan los uruguayos. La responsabilidad es del presidente Yamandú Orsi y su equipo”, finalizó.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, presentaron el pasado viernes un proyecto alternativo, que implicará la construcción de una potabilizadora de 200 mil metros cúbicos, como estaba planteado, pero en la cuenca del Santa Lucía, en las inmediaciones de Aguas Corrientes, y que valdrá un tercio menos que Neptuno.

El acuerdo del gobierno con el consorcio encargado del proyecto (Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast) implicó cambiar “términos de común acuerdo” entre las partes del contrato.