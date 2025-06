“¿De qué voy a vivir?” Demandantes de CG indignados ante dichos de viuda de Basso

Judiciales

Entre los días 4 y 5 del corriente mes, el fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, les tomó declaración a Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso.

Todos comparecieron por el sonado caso de Conexión Ganadera (CG) y, tras las audiencias, el fiscal comunicó a los abogados defensores su intención de avanzar hacia la imputación de las tres personas indagadas.

En las últimas horas, circuló en redes sociales un audio con un fragmento de las declaraciones de Cabral ante el fiscal.

Entre sollozos, la mujer dijo no tener “ni idea” de lo que sucedía, y aseguró ser víctima de hostigamiento.

“No solo fui engañada: fuimos vulnerados por la prensa, mi familia expuesta, mis nietos expuestos”, aseguró Cabral, quien narró que “un auto con parlante” llevó adelante un escrache cerca del colegio al que concurre uno de sus nietos. “Gente averiguando a qué colegio van mis nietos, que tienen un año y medio, cinco y siete años”, añadió.

“Yo no puedo ir al súper, no puedo hablar en mis grupos de WhatsApp, no puedo llamar a una amiga. ¿Dónde voy a trabajar, de qué voy a vivir, dónde van a trabajar mis hijos?”, añadió, sin dejar de llorar.

La publicación fue replicada en la red X por la cuenta @InversoresCG, utilizada como canal de comunicación por algunos de los cerca de 4.000 damnificados por la debacle del fondo ganadero.

“Sabés bien de qué pretendes vivir, sinvergüenza: de toda la que fugaste a paraísos fiscales y las que tenés en cripto y metálico”, escribieron los responsables de la cuenta, aventurando un posible paradero del patrimonio desaparecido.

“La hija, una psicóloga de 30 años, maneja una camioneta de 45 mil dólares. El yerno, un don nadie, una [Chevrolet] Silverado de 95 mil dólares. Ella manejaba una Maserati de 175 mil. Pero ahora se preocupa. No se preocupó por sus nietos cuando los usaron para captar ‘tarados’ (como nosotros) a través de publicidades. Se acordó ahora porque le mandaron un Lifan 320 con una grabación”, criticaron los damnificados.

“Le faltó también decirles a sus hijas que hagan el papel de víctima. Para mentir, hay que mentir bien: casamientos en Punta del Este, Florida, despedidas de soltero, la última noche mágica, Biguá 24/7 pasándole por al lado a los que estafó”, enumeraron, en alusión a un presunto estándar de vida que no evidenciaría dificultades económicas.

“Parece que no están tan desesperadas como dicen en Fiscalía. [...]. Te vamos a sacar hasta las ganas de comer”, advirtieron.

