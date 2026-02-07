“Da mucha tristeza que un gobierno se dedique a desmontar lo del anterior”, opinó Delgado

Política

Montevideo Portal

Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, criticó a la administración del presidente Yamandú Orsi y aseguró que le da “mucha tristeza que un gobierno se dedique a desmontar lo del anterior y no a hacer cosas nuevas”.

En el encuentro nacional del sector Aire Fresco, el excandidato a las elecciones nacionales por el Partido Nacional aseguró que el actual gobierno tiene una “intención refundacional” de “tratar de desmontar todo lo que hizo el gobierno” anterior, liderado por el ahora expresidente Luis Lacalle Pou. “No creemos que sea bueno para el país […] Me genera mucha preocupación, mucha tristeza y mucha indignación que los planes que tenían un alto contenido social del gobierno que encabezó Lacalle Pou, este gobierno quiera desmontarlo”, expresó Delgado en rueda de prensa este sábado.

Así, el dirigente nacionalista listó una serie de temas que, a su entender, la actual administración dio marcha atrás. Mencionó, pues, la cancelación del Proyecto Neptuno en Arazatí; que se “desmontó” un proyecto de saneamiento para 190.000 uruguayos de 61 localidades del interior, y también que se rescindió el contrato con Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas.

De esta manera, Delgado argumentó que este gobierno lleva adelante una “estrategia” que implica que “todo lo que se hizo en el gobierno anterior [se] hizo mal”. “Para poder fundamentar ese relato hay que desmontar el proyecto”, detalló.

“Eso es, a mi juicio, absolutamente caprichoso, egoísta, inconveniente y no es pensar en el país y mucho menos en la gente, porque todos estos proyectos —más el Plan Avanzar (que tiene que ver con la relocalización de asentamientos) eran muy sociales. La verdad que me da mucha tristeza como uruguayo que un gobierno electo se dedique a desmontar lo del anterior y no a dedicarse a hacer cosas nuevas, a mejorar cosas, que es lo que nosotros tratamos de hacer”, sentenció el presidente del directorio blanco.

Montevideo Portal