¿Cuánto aprueban los uruguayos la gestión del presidente Yamandú Orsi a cinco meses?

La consultora Factum difundió su última encuesta de aprobación del presidente de la República, Yamandú Orsi, que indica que, a agosto de 2025, el 44% de los encuestados aprobaba la gestión del mandatario, un 33% no aprueba ni desaprueba, el 22% desaprueba y el 1% contestó que no sabe y no contesta.

“El saldo de aprobación es positivo, con una proporción alta de quienes no se ubican ni en la aprobación ni en la desaprobación”, señala el informe de la encuestadora, al tiempo que establece que esta medición es “muy similar” a la de junio.

Además, apunta “al menos dos grandes puntos” en el análisis de “esa porción donde casi la tercera parte de la población no aprueba ni desaprueba la gestión” de Orsi.

Por un lado, se analiza “el corto tiempo desde la asunción hasta el momento de medición”. Al mismo tiempo y “vinculado” con el factor anterior, Factum habla de que el comienzo del nuevo gobierno “no ha tenido una impronta trascendente en términos de agenda ni transformaciones; más bien ha sido un comienzo cauteloso, de pocos anuncios y sin la idea de transformaciones profundas”.

“Al analizar algunas diferencias geográficas se aprecia que prácticamente no existen diferencias” en la aprobación o desaprobación entre Montevideo e interior del país. Al respecto, el relevamiento señala que la aprobación en la capital es “levemente inferior a lo esperable por comportamiento político del electorado de la capital”, pero además “la figura [del mandatario] no recibe rechazos importantes en el interior del país”.

Si se mira por edad, la franja de 18 a 33 años es la que registra menor nivel de aprobación a Orsi y mayor nivel de “ni aprueba ni desaprueba”. “La franja etaria en la que mejor desempeño tiene la aprobación al presidente es la que se ubica en los mayores de 62 años: ahí registra un 51% de aprobación y un 21% de desaprobación”, indica Factum.

En cuanto a las preferencias políticas, el apoyo a Orsi es “muy marcado entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024, con un 75% de aprobación y apenas un 3% de desaprobación”. En contraste, entre los votantes de los partidos que integraron la coalición republicana, un 16% aprueba la gestión presidencial, mientras que un 41% la desaprueba.

“Se evidencia que el respaldo presidencial se encuentra fuertemente condicionado por el voto previo, con bajos niveles de transversalidad más allá del electorado oficialista. Resulta relevante igualmente que, a diferencia con lo observado en presidencias anteriores, los votantes opositores no se vuelcan masivamente hacia la desaprobación. En el momento actual gran parte del 33% de punto neutro en la aprobación se explica a partir de un conjunto muy relevante (42%) de votantes de los partidos que conformaron la coalición republicana que no aprueba ni desaprueba la gestión de Orsi”, concluye la encuestadora.

La encuesta fue realizada entre el 21 de julio y el 4 de agosto de 2025 de manera telefónica sobre una muestra de 900 casos.

