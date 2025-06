¿Cuánto aprueban hasta ahora los uruguayos la gestión del presidente Yamandú Orsi?

Política

La consultora Factum difundió su última encuesta de aprobación del presidente de la República, Yamandú Orsi, que indica que, a junio de 2025, el 46% de los encuestados aprobaba la gestión del mandatario, un 31% no aprueba ni desaprueba, el 22% desaprueba y el 2% contestó que no sabe y no contesta.

“El saldo de aprobación es positivo, con una proporción relativamente alta de quienes no se ubican ni en la aprobación ni en la desaprobación”, indica el análisis compartido en la página web de la consultora y presentado por Eduardo Bottinelli en VTV.

Además, apunta “al menos dos grandes puntos” en el análisis de “esa porción donde casi la tercera parte de la población no aprueba ni desaprueba la gestión” de Orsi.

Por un lado, se analiza “el corto tiempo desde la asunción hasta el momento de medición”. Al mismo tiempo, “vinculado con el tiempo”, Factum habla de que el comienzo del nuevo gobierno “no ha tenido una impronta trascendente en términos de agenda ni transformaciones, más bien ha sido un comienzo cauteloso, de pocos anuncios y sin la idea de transformaciones profundas”.

“Al analizar algunas diferencias geográficas se aprecia, en forma esperable, diferencias entre Montevideo e interior del país, donde en Montevideo es mayor la aprobación (50%) que en el interior del país (43%). En el interior se aprecia una leve mayor neutralidad”, indica.

Si se mira por edad, la franja de 18 a 33 años es la que registra menor nivel de aprobación a Orsi y mayor nivel de “ni aprueba ni desaprueba”. “La franja etaria donde mejor desempeño tiene la aprobación al presidente es la que se ubica entre los 34 y los 48 años, ahí registra un 49% de aprobación y un 18% de desaprobación”, indica Factum.

En cuanto a las preferencias políticas, el apoyo a Orsi es “muy marcado entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024, con un 82% de aprobación y apenas un 3% de desaprobación”. En contraste, entre los votantes de los partidos que integraron la coalición republicana, un 15% aprueba la gestión presidencial, mientras que un 42% la desaprueba.

“Se evidencia que el respaldo presidencial se encuentra fuertemente condicionado por el voto previo, con bajos niveles de transversalidad más allá del electorado oficialista. Resulta relevante igualmente, que, a diferencia con lo observado en presidencias anteriores, los votantes opositores no se vuelcan masivamente hacia la desaprobación. En el momento actual, gran parte del 31% de punto neutro en la aprobación se explica a partir de un conjunto muy relevante (44%) de votantes de los partidos que conformaron la coalición republicana que no aprueba ni desaprueba la gestión de Orsi”, plantea la encuestadora.

La encuesta fue realizada entre el 25 de mayo y el 11 de junio de 2025 de manera telefónica sobre una muestra de 900 casos.

El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de +/- 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de +/- 3,3% en el de dos sigmas.