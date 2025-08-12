“Cuando gobierna el FA, roban bancos”: el comentario de Da Silva que encendió X

Política

El senador nacionalista Sebastián Da Silva, siempre activo en redes sociales, generó, una vez más, controversia con sus publicaciones en X.

En dicha red, Da Silva planteó una relación entre la existencia de una administración frenteamplista y la comisión de cierta clase de delitos.

“Cuando gobierna el Frente, roban bancos. Son datos y hay que darlos. También revientan cajeros, y otros miles de también”, señaló.

Las palabras de Da Silva aluden a dos episodios recientes: el asalto a una sucursal bancaria en Colón, ocurrido anoche y la voladura de un cajero automático en Carrasco, hecho registrado la semana pasada.

El robo de cajeros automáticos mediante explosiones de gas fue “importado” de Chile y tuvo su auge entre 2017 y 2018, cuando decenas de estos dispensadores fueron volados.

Esta modalidad cayó en desuso luego de la captura de varios de sus perpetradores y de la adopción de nuevas medidas para prevenirlos. Una de ellas fue la instalación de sistemas de entintado de billetes en caso de robo. También se implantó un sistema de entrega de dinero en redes de cobranza, se disminuyó la cantidad de cajeros automáticos, y muchos de estos pasaron a cerrar durante la noche.

En la red social, las palabras de Da Silva acumularon interacciones. Mientras algunos manifestaban estar de acuerdo con su opinión, otros lo acusaron de “politizar el delito” y dispararon contra el Partido Nacional.

Pero eso es una ACUSACIÓN??? TIENE PRUEBAS??? ALGÚN FISCAL QUE ACTÚE DE OFICIO? — iliana iglesias (@ilianaiglesias4) August 12, 2025

Dice Peirano Facio que no está tan de acuerdo. — Lasar Ampión (@lasarampion) August 12, 2025

Cuando gobierna el PN las estafas son por cientos de millones y siempre hay blancos (gente de bien) involucrado.

Son datos, hay que darlos. También acomodan en el estado (que odian) a todos sus correligionarios. Y Valentina que robo mas millones, esa también siguió tan campante. — Martín Lafourcade (@MLafurca) August 12, 2025

Y cuando usted recomienda invertir, te estafan millones con el cuento de la ganadería. Son hechos y hay que contarlos. — Leonardo Siré (@leonardosire) August 12, 2025

