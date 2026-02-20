Internacionales

“Crimen del ascensor”: encuentran celular de la víctima y descubren que grabó hasta el fin

El pasado 17 de diciembre, una mujer de 43 años desapareció en la localidad brasileña de Caldas Novas. El caso podría ser uno más entre los muchos episodios de violencia que sufren las mujeres en el país vecino, que en 2025 registró cerca de 1,400 feminicidios. Sin embargo, este caso llamó la atención por sus enigmáticas circunstancias y su trasfondo, que lo hacen digno de la pluma de un novelista.

Un corte de luz

Daiane Alves Sousa, agente inmobiliaria y madre de una adolescente de 17 años, estaba ese día en su apartamento cuando sufrió un corte de luz. Como el problema era solo en su unidad, bajó en el ascensor hasta el subsuelo, donde se encuentran los tableros eléctricos y contadores. Antes de hacerlo, le mandó un video a una amiga en el que le mostraba la situación y le explicaba lo que haría.

A corretora de imóveis Daiane Alves Sousa, de 43 anos, está desaparecida desde o dia 17 de dezembro, em Caldas Novas, no sul de Goiás.



Pouco antes de sumir, ela enviou um vídeo a uma amiga relatando que estava sem energia elétrica e que tentaria descobrir o que havia ocorrido.… https://t.co/1J5omAvArC pic.twitter.com/cNw30wVlm8 — Beta Bastos (@roberta_bastoss) January 16, 2026

Luego, las cámaras del edificio captan el momento en que sale del elevador y entra al sótano.

"Ninguém viu ela saindo". O relato de Nilse Alves Pontes, de 68 anos, demonstra apreensão em relação ao desaparecimento da filha - a mineira Daiane Alves Sousa, de 43 anos, que está desaparecida desde o dia 17 de dezembro de 2025, ao ir no subsolo do prédio para checar uma falta… pic.twitter.com/QMwevV5qKf — O TEMPO (@otempo) January 16, 2026

Desde entonces, nadie volvió a saber de ella, hasta el 28 de enero, cuando, al cabo de numerosas pesquisas, la policía logró que el principal sospechoso confesara que la había asesinado y revelara el sitio donde había arrojado el cuerpo.

Los restos se encontraban en estado esquelético, y las pericias determinaron que había muerto de dos disparos en la cabeza.

Tal como informáramos, el asesino es Cleber Rosa de Oliveira, de 49 años y administrador del edificio en el que vivía Alves, y con quien había mantenido diferencias con denuncias cruzadas.

La mujer administraba, a su vez, media docena de los 58 apartamentos que integran el condominio y vivía en uno de ellos.

Todo grabado

La Policía Civil de Goiás difundió ayer un video que registra el momento en que la agente inmobiliaria fue atacada en el subsuelo del edificio donde residía, y en el que desapareció.

La grabación fue realizada por la propia víctima y recuperada de su teléfono celular, que permaneció durante 41 días en una alcantarilla del condominio. El dispositivo fue hallado el 30 de enero durante una pericia técnica en el lugar.

En las imágenes difundidas se observa a Daiane descendiendo por el ascensor hasta el sótano para verificar si el disyuntor del apartamento 402 estaba desconectado, ante un corte de energía.

“Llegué a la recepción. Equatorial [la compañía eléctrica] no vino a cortar la luz, claro, porque está pagada. Ahora, voy abajo a ver si el interruptor está desconectado. Voy al interruptor del apartamento 402 y lo grabaremos”, dice en la grabación.

“Ah, mirá con quién me encuentro”, dice Daiane al momento de ingresar al sótano y ver a Cleber, quien finge no notar su presencia y sigue caminando.

?? Emboscada Mortal em Caldas Novas: síndico Cléber Rosa de Oliveira mata a corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos. Vídeo recuperado do celular da vítima comprova crime premeditado. A polícia segue investigando.#CaldasNovasCrime #SíndicoAssassino #JustiçaParaDaiane #Emboscada pic.twitter.com/fn2TpkszhU — VerityXNews ? (@Wislan90) February 19, 2026

“A ver si esta broma sigue. El administrador del edificio está abajo, eso lo sé”, expresa Daiane, mientras recorre el sector de contadores sin dejar nunca de filmar.

Poco después de ubicar el panel correspondiente al apartamento 402, la mujer gira hacia un costado y es sorprendida por Cleber. Entonces se oye un grito desgarrador y la grabación se interrumpe de manera abrupta.

El detective João Paulo Ferreira Mendes sostuvo que el análisis de las imágenes y demás elementos recolectados indica que el crimen fue planificado con antelación.

“Desde el principio, es evidente que él [el administrador del edificio] esperaba a Daiane en el sótano. Ya tenía los guantes puestos, el coche estacionado junto al almacén y con el maletero abierto [...]. Fue, en realidad, un homicidio premeditado, una emboscada deliberada, en la que apagó el cuadro eléctrico para que ella bajara al sótano. Luego, la incapacitó, la sacó del lugar y la ejecutó de dos disparos”, explicó, según publica el medio local Agora Noticias.

Según el superintendente de la Policía Científica de Goiás, Ricardo Matos, el acusado utilizó una pistola semiautomática calibre .380. Uno de los proyectiles quedó alojado en la cabeza de la víctima y el otro salió por el ojo izquierdo.

Tanto Cleber Rosa de Oliveira como su hijo, Maicon Douglas de Oliveira, fueron arrestados en enero como sospechosos del homicidio. Posteriormente, los investigadores descartaron la participación de Maicon Douglas en el hecho.

Historia de disputas

El conflicto entre Daiane y Cleber comenzó cuando este dejó de administrar seis apartamentos del complejo, todos ellos propiedad de la familia de Daiane. Desde 2024, se presentaron diversas quejas y denuncias, incluyendo cortes de electricidad en las propiedades administradas por la mujer.

Según la policía, el detonante del crimen pudo haber sido un fallo judicial dictado el 11 de enero, apenas una semana antes del asesinato. Dicho dictamen condenó al condominio a pagar a Daiane una multa por daños morales.

Cleber Rosa se encuentra en prisión en Caldas Novas desde finales de enero y se espera que sea imputado por homicidio agravado y ocultación de cadáver. De ser declarado culpable, podría enfrentar más de 30 años de prisión.