Internacionales

Se cortó la luz en su apto y fue al sótano a chequear el tablero: lleva 1 mes desaparecida

El pasado 17 de diciembre, una mujer de 43 años desapareció en la localidad brasileña de Caldas Novas. El caso podría ser uno más entre los muchos episodios de violencia que sufren las mujeres en el país vecino, que en 2025 registró cerca de 1.400 feminicidios. Sin embargo, este caso llamó la atención por sus enigmáticas circunstancias y su trasfondo, que lo hacen digno de la pluma de un novelista.

Un corte de luz

Daiane Alves Sousa, agente inmobiliaria y madre de una adolescente de 17 años, estaba ese día en su apartamento cuando sufrió un corte de luz. Como el problema era solo en su unidad, bajó en el ascensor hasta el subsuelo, donde se encuentran los tableros eléctricos y contadores. Las cámaras del edificio captan el momento en que sale del elevador y entra al sótano. Desde entonces nadie ha vuelto a saber de ella.

En un video enviado momentos antes a una amiga, Daiana filma su tablero eléctrico y luego acciona de su apartamento y regresa a la puerta, probando el interruptor, lo que demuestra que el apartamento estaba sin electricidad.

A corretora de imóveis Daiane Alves Sousa, de 43 anos, está desaparecida desde o dia 17 de dezembro, em Caldas Novas, no sul de Goiás.



Pouco antes de sumir, ela enviou um vídeo a uma amiga relatando que estava sem energia elétrica e que tentaria descobrir o que havia ocorrido.… https://t.co/1J5omAvArC pic.twitter.com/cNw30wVlm8 — Beta Bastos (@roberta_bastoss) January 16, 2026

Video grabado por Daiane y enviado a una amiga

"Aquí era normal que experimentáramos este tipo de problema [corte de luz], así que ya estábamos tomando precauciones grabando lo que sucedía", dijo Nilse Alves, madre de la mujer, en declaraciones recogidas por el portal noticioso G1.

Desaparición inexplicable

En los videos del circuito cerrado del edificio, Daiane aparece en cámara entrando al ascensor a las 18:57 de ese día. Dentro de la cabina, se encuentra con un hombre y le explica que baja al sótano para intentar restablecer la electricidad del apartamento. Mientras desciende, la mujer grababa un nuevo video que, según su familia, nunca llegó a enviar.

Daiane y el hombre bajan en la recepción, y ella le explica que va a preguntar si la compañía eléctrica ha estado en el edificio: “Tengo todas mis facturas pagadas, así que no hay motivo para que me hayan cortado la luz”, habrían sido sus palabras. Además, añade que quizá alguien “haya estado jugando” con las llaves en los tableros.

A las 19:00 horas la mujer vuelve a entrar en el ascensor y baja hasta el subsuelo. Las cámaras la muestran entrar en la oscuridad del sótano, y desde entonces nada más se ha sabido de ella.

"Desde el momento en que se abre la puerta del ascensor en el sótano, no hemos vuelto a saber nada de ella", lamentó la madre.

"Ninguém viu ela saindo". O relato de Nilse Alves Pontes, de 68 anos, demonstra apreensão em relação ao desaparecimento da filha - a mineira Daiane Alves Sousa, de 43 anos, que está desaparecida desde o dia 17 de dezembro de 2025, ao ir no subsolo do prédio para checar uma falta… pic.twitter.com/QMwevV5qKf — O TEMPO (@otempo) January 16, 2026

Video proveniente de las cámaras del edificio

La denuncia policial se presentó esa misma noche. Según Nilse, la policía rompió el secreto bancario de su hija y comprobó que no había transacciones en la cuenta. Su celular tampoco se detectó y las búsquedas en el edificio no lo encontraron.

La Policía aplicó luminol (detector de vestigios de sangre) en el subsuelo, sin resultado, y los perros rastreadores tampoco detectaron pistas.

Según la Policía Civil, la Comisaría de Caldas Novas continúa investigando el caso y varias personas ya han declarado, pero no es posible proporcionar más detalles sobre el caso debido a la investigación en curso.

Como un caso de Agatha Christie

Daiane y su madre viven en dos apartamentos del mismo edificio, donde la agente inmobiliaria administra al menos seis unidades.

La ausencia de la mujer fue notada al día siguiente. Ella, su madre y su hija habían quedado en reunirse en su apartamento para tratar el tema del arrendamiento de unas propiedades para las fiestas de fin de año. Sin embargo, cuando ambas llegaron a la vivienda la encontraron vacía.

Nilse subrayó que su hija bajó con ropa de entrecasa y ni siquiera tomó sus lentes de aumento, lo que descarta por completo que tuviera intención de salir del edificio.

La madre también se refirió a un detalle llamativo: dijo que Daiane dejó la puerta abierta, como si fuera a regresar pronto, pero que estaba cerrada con llave cuando ella y su nieta llegaron al día siguiente. “Es un misterio”, aseguró.

Problemas de vecindad

Daiane es originaria de Uberlândia, Minas Gerais, vive desde hace dos años en Caldas Novas y —tal como se lee líneas arriba— administra varios apartamentos del edificio en el que reside. Según Nilse, su hija tuvo desacuerdos con algunos vecinos del edificio.

"En 2025, tuvimos muchos problemas que derivaron en demandas contra el condominio donde vivimos, y que actualmente se están tramitando en los tribunales de Caldas ", dijo.

Al parecer, la mujer no era popular entre sus cohabitantes. Tiempo atrás se hizo una juntada de firmas pidiendo su expulsión del edificio, y 54 de los 58 apartamentos la suscribieron.

Esto circunstancia ha desatado todo tipo de especulaciones en redes sociales. Algunos internautas aseguran que el corte de luz fue una trampa para atraerla el sótano, y que la desaparición debe ser obra de alguien del mismo edificio.



En el mismo sentido, algunos señalan que deberían revisarse todos los automóviles del lugar en busca de indicios, y también los tanques de agua. En rigor, y dada la reserva de la investigación, no se sabe si la Policía hizo o no esas cosas.

Consternada por la falta de respuestas, Nilse dice que alquiló un camión con altavoces para dar a conocer la desaparición de Daiane y desahogar su frustración.

"En una ciudad 100% turística, como Caldas Novas, ¿cómo puede alguien desaparecer sin dejar rastro? No me queda más remedio que contactar con los medios de comunicación y las autoridades", declaró.

La familia convocó a una manifestación para mañana, 17 de enero, en Uberlândia, para conmemorar los 30 días de su desaparición y presionar por una solución.