“Cosas así nos pueden pasar a nosotros”: vocera de Bomberos tras incendio con 7 muertos

Locales

Victoria Barboza, portavoz de la Dirección Nacional de Bomberos, se trasladó esta mañana a Villa Española, donde un incendio en una finca dejó como lamentable saldo el deceso de siete personas: cinco menores y dos adultos mayores.

Para la funcionaria, episodios como este constituyen “un llamado a la población”, para tomar conciencia de “lo importante que es el cuidado en nuestro hogar, lo importante y la responsabilidad también que tenemos en el hogar”.

“Sin duda que a nosotros nos afecta porque no son solamente pérdidas materiales, son vidas que hay detrás, en este caso son siete vidas", manifestó en rueda de prensa.

"Es un llamado a accionar, un llamado al papel de responsabilidad que tenemos nosotros en nuestra propia seguridad y en la seguridad de quienes viven con nosotros. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que las cosas sí nos pueden pasar a nosotros, y no solamente pasan en otros países, en otros departamentos. Están pasando acá y a nuestros vecinos, entonces es necesario que tomemos acción", dijo.

En declaraciones al noticiero Telenoche, la uniformada contó que el siniestro fue reportado a las 06:00 horas de este miércoles. La vivienda afectada era de construcción tradicional, con paredes de bloque y techo liviano, y se encuentra al fondo de un pasillo en un conjunto de tres viviendas. Las otras dos casas no se vieron afectadas.

Barboza explicó que cuando llegaron los bomberos, el incendio ya estaba generalizado, por lo que fue imposible el ingreso inmediato incluso para el personal policial que arribó antes. Las víctimas fallecieron tanto por el fuego directo como por la intoxicación.

"Es un ejemplo de que para que haya una tragedia solo hace falta una oportunidad”, dijo.