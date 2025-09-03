Tragedia: dos adultos y cinco niños murieron en incendio en Villa Española

Policiales

Esta mañana, bomberos del destacamento de Maroñas acudieron a un llamado por un incendio en una vivienda sita en la intersección de Cipriano Miró y Apóstoles, en el barrio Villa Española.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el incendio se encontraba generalizado en el interior de la vivienda, donde fue hallada una víctima, aparentemente carbonizada.

De inmediato se procedió con las tareas de extinción y, una vez que pudieron avanzar dentro del inmueble, comprobaron la magnitud de la tragedia. En total habían fallecido siete personas: dos adultos mayores y cinco niños.

Actualmente se trabaja en la investigación para determinar las causas y el origen del incendio.

“Este trágico episodio enluta a la comunidad y refuerza el valor de trabajar juntos en la prevención”, reza el comunicado de Bomberos.



El accidente eleva a 37 la cifra de fallecidos en incendios en estructuras en lo que va del año.

