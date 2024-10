“Confundir a votantes”: diputado blanco denunció a Ojeda y Fossati ante Corte Electoral

Javier Radiccioni, diputado del Partido Nacional (PN), presentó este lunes una denuncia ante la Corte Electoral contra el candidato presidencial del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, y a la dirigente Gabriela Fossati, que abandonó el PN en julio de este año.

“Los blancos somos los blancos y votamos a nuestro Partido Nacional. Hoy presentamos denuncia en la Corte Electoral contra Andrés Ojeda y Gabriela Fossati (PC) por el uso ilegítimo de simbología nacionalista e imágenes partidarias nuestras”, escribió el legislador en la red social X.

Según el documento de la denuncia, se trata de un “hecho ilegítimo, ilícito y con apariencia delictiva”.

Radiccioni refiere a la frase “Blancos con Ojeda”, principalmente en redes sociales (Instagram y Facebook), como cuentas que apoyan la candidatura del abogado usando imágenes alusivas al PN, por ejemplo, su escudo.

Ojeda y Fossati “hacen uso ilegítimo de nuestros distintivos, perjudicando al rico patrimonio intangible del PN. A su vez, y más grave aún, causando confusión y caos para con el votante, utiliza términos ostensibles e identificatorios manifiestamente con PN “Blancos con Ojeda, buscando un beneficio injusto mediante una acción ilegítima que vulnera los derechos de nuestra colectividad política”, sostiene la denuncia.

Asimismo, afirma que “se intenta confundir a los votantes” y se está “buscando aprovecharse de un rédito electoral, en detrimento de la convivencia respetuosa”.

Por otro lado, recuerda el episodio de la denuncia del PC presentada contra los dirigentes frenteamplistas Fernando Amado y José Franzini Batlle por el “uso de la simbología” del “batllismo”. En este caso, la Corte Electoral instó “a evitar en la propaganda electoral todo aquello que pueda inducir a confusión a los ciudadanos a efectos de una transparente expresión de la voluntad popular”.

Radiccioni asegura que la frase “Blancos con Ojeda” es configura un “delito electoral” y cita al artículo 192 de la ley N° 7.812: “El uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que lo posea legalmente, en la propaganda verbal, escrita o televisiva, escudos, carteles, sellos, membretes y toda otra forma de publicidad. Esta disposición alcanza a toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión de los electores”.

Por otro lado, se indica que hay una “publicidad paga por [la cuenta] ‘Blancos con Ojeda’, lo que demuestra la clara intención de masificar un mensaje falso y que busca engañar”.

En diálogo con Montevideo Portal, el diputado nacionalista dijo que, si bien no se sabe quiénes están detrás de estas cuentas, “es claro que Ojeda lo promueve porque ha compartido cosas de esa página”.

Fossati respondió a la publicación de Radiccioni sobre la denuncia en su contra.

“Tu no eras ni proyecto y yo ya era una adolescente que militaba en las coordinadoras de Por la Patria. Ser blanco es una identidad. Al PN renuncié y no integro el PC. Lo discutimos donde quieras pero leé la Constitución. Ahora vos nos vas a decir a los blancos a quien votar”, escribió en X.

Ante esto, Radiccioni contestó: “Usted es colorada; blanco se es por convicciones que no se cambian. Defenderemos con nuestra vida que vote a quien desee, pero diga lo que es”.

“No me diga, ¿usted me va a decir a mí que soy? Bien demócrata y respetuoso de la Constitución. Su eslogan es historia por eso lo nuevo es Ojeda. Los blancos como usted son minoría y están en proceso de extinción”, replicó la exfiscal.

