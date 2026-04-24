“Compartimos una sensibilidad en el asunto”: Ojeda y Orsi reunidos por caso Moisés

El senador colorado Andrés Ojeda se reunió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, con quien comparte “la sensibilidad” sobre el caso de Moisés Martínez, el joven que asesinó a su padre después de enterarse de un largo historial de abusos contra su familia.

Desde la Torre Ejecutiva, el legislador dijo a Telenoche que el caso jurídico es “muy excepcional”. “Yo les pregunto cuántos casos recuerdan en los que el clamor social sea de libertad o cárcel. Por lo general, la gente pide palo, cárcel, castigo, y con razón la enorme mayoría de las veces”, expresó.

Ojeda, quien también se desempeña como abogado, dijo que la situación judicial de Moisés, quien fue condenado a 12 años de prisión por homicidio y cumple su pena en prisión domiciliaria, “generó una enorme empatía social”. De ese modo, el abogado le dejó al presidente un proyecto de ley para reformar el literal C del artículo 36 del Código Penal.

El senador colorado recordó los abusos que sufrió la familia de Moisés y recordó que el padre luego de cumplir su condena por abuso sexual volvió a buscar a su hermana, quien lo había denunciado.

“En el momento en que se entera, que va a intentar recuperar la tenencia de su hermano más chico, colapsa. A ver, yo no sé si el resultado de esto es el indulto. Habrá que discutirlo, pero que es un caso distinto, que merece estudiarse como un caso distinto, no me queda la menor duda, porque aparte veo que ha interpelado socialmente a todo el Uruguay”, dijo Ojeda.

Sobre su encuentro con Orsi, el abogado dijo que el presidente “tomó nota”. El senador le dejó dos solicitudes de consulta jurídica: una a Ruben Fleitas y otra al Parlamento Nacional. Además, reconoció el “buen feedback” del mandatario, con quien “comparten una sensibilidad con el asunto”.

El pasado 14 de abril, Andrés Ojeda, Elianne Castro y Álvaro Perrone enviaron una solicitud a la presidenta de la Asamblea General del Parlamento, Carolina Cosse, para que la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo obtenga un informe técnico para analizar la promoción de un indulto a favor de Moisés Martínez.

Los legisladores pidieron “los pasos formales para la promoción de un indulto en favor” de Moisés, quien fue imputado por un delito de homicidio agravado.

“El caso presenta aristas de una sensibilidad humana excepcional. Se probó en el juicio que el señor Martínez y su familia fueron víctimas de una historia prolongada de violencia intrafamiliar y abusos sexuales sistemáticos”, dijeron los legisladores de la oposición en la carta que le llegó a Cosse.

Según el artículo 26 de la Constitución, el indulto es una herramienta que busca evitar que la pena que recibe una persona se torne en una “mortificación” adicional para una víctima de abuso crónico que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo, como la situación del joven de 28 años.

Los legisladores argumentan que “la propia sentencia reconoce un historial de torturas y violencia sistemática que el Estado no pudo prevenir a tiempo, a pesar de existir antecedentes de condena previos contra la víctima en el año 2010 por delitos sexuales contra su propia hija”.

En ese sentido, ante “la conmoción social generada y la necesidad de evaluar una solución”, los parlamentarios piden que se revisen los “requisitos y oportunidad del trámite”, la “instrumentación”, los “límites legales y admisibilidad” y los “antecedentes”.

En primer lugar, los legisladores plantean que, teniendo en cuenta que la defensa de Moisés, a cargo de Rodrigo Rey, apelará el fallo de la Justicia, surge una “duda jurídica fundamental”: “¿Es requisito indispensable que la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada (sentencia ejecutoriada) para que la Asamblea General pueda tratar el indulto?”.

Otro planteo de los parlamentarios de la oposición tiene que ver con la aplicación del artículo 85, numeral 14 de la Constitución, que otorga a la Asamblea General la competencia de “conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas cámaras”.

Con base en el artículo 128 del Código Penal, Ojeda, Castro y Perrone reconocen la “primariedad absoluta” de Moisés, así como también que “carece de antecedentes penales previos”, dos puntos que podrían admitir que reciba el indulto.